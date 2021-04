Неймар – лучший игрок матча ПСЖ – Бавария. После победы бразилец разоткровенничался о новом контракте

Вчера, 13 апреля, в ответном поединке ¼ финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" уступил мюнхенской "Баварии" (0:1), однако все равно вышел в полуфинал турнира (первый матч – 2:3), где сыграет с победителем пары "Сити" – "Боруссия Д". Лучшим игроком встречи был признан нападающий парижан Неймар.

