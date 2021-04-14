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Неймар – лучший игрок матча ПСЖ – Бавария. После победы бразилец разоткровенничался о новом контракте
Это его так приз разговорил?
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 13 апреля, в ответном поединке ¼ финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" уступил мюнхенской "Баварии" (0:1), однако все равно вышел в полуфинал турнира (первый матч – 2:3), где сыграет с победителем пары "Сити" – "Боруссия Д". Лучшим игроком встречи был признан нападающий парижан Неймар.
???????? Dangerous in any one-on-one situation – a special talent. Neymar takes the plaudits.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2021
???? He will be one of four nominees for the Player of the Week crown when the poll opens on Wednesday night ????#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/VwMFHgOM1k
"Продление контракта с "ПСЖ" больше не является проблемой. Очевидно, что в Париже я чувствую себя как дома. Я стал гораздо счастливее, чем ранее", – приводит слова Неймара ESPN Brazil.
"Я очень счастлив, несмотря на поражение. В этот вечер встретились две отличные команды, мы выбили чемпиона турнира. Цель выполнена, мы сыграем в полуфинале – будем работать. Все мои упущенные моменты… Я почти не переживаю. Самое главное, что мы прошли в следующий раунд".
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