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Неймар – лучший игрок матча ПСЖ – Бавария. После победы бразилец разоткровенничался о новом контракте

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Это его так приз разговорил?

Неймар – лучший игрок матча ПСЖ – Бавария. После победы бразилец разоткровенничался о новом контракте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 13 апреля, в ответном поединке ¼ финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" уступил мюнхенской "Баварии" (0:1), однако все равно вышел в полуфинал турнира (первый матч – 2:3), где сыграет с победителем пары "Сити" – "Боруссия Д". Лучшим игроком встречи был признан нападающий парижан Неймар.

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"Продление контракта с "ПСЖ" больше не является проблемой. Очевидно, что в Париже я чувствую себя как дома. Я стал гораздо счастливее, чем ранее", – приводит слова Неймара ESPN Brazil.

"Я очень счастлив, несмотря на поражение. В этот вечер встретились две отличные команды, мы выбили чемпиона турнира. Цель выполнена, мы сыграем в полуфинале – будем работать. Все мои упущенные моменты… Я почти не переживаю. Самое главное, что мы прошли в следующий раунд".

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Goal.com

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