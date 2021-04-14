Шедевр без дивидендов: ВИДЕО невероятной результативной бисиклеты Тареми в ворота Челси

Вчера, 13 апреля, "Порту" обыграл "Челси" во втором поединке противостояния в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. До 93-й минуты команды пробили лишь по разу. Отстоять на ноль Эдуару Менди не позволил Мехди Тареми.

В компенсированное время форвард "драконов", который вышел на замену во втором тайме, замкнул навес с правого фланга. Иранец находился спиной к воротам голкипера "Челси", взмыл в воздух и точно пробил через себя в девятку.

Напомним, в полуфинале главного клубного европейского турнира лондонский "Челси" встретится с победителем пары "Реал" – "Ливерпуль".