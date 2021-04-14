Президент ПСЖ: Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. У Мбаппе и Неймара нет причин уходить

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи остался доволен тем фактом, что его команда квалифицировалась в полуфинал главного клубного европейского турнира. Цитирует босса "ПСЖ" RMC Sport.

"Я очень горжусь своей командой и персоналом. Мы во второй раз подряд выходим в полуфинал. Наша цель – выйти в финал и выиграть трофей. "ПСЖ" мог забить в ворота "Баварии" 3-4 гола. Мы и вкладываем в клуб ради победы в ЛЧ, у нас есть все для успеха".