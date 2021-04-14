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Консейсау заявил, что Тухель оскорбил его после финального свистка матча Челси – Порту
Что выпалил Томас?
Chelsea FC / Darren Walsh
Вчера, 13 апреля, "Челси" прошел в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух матчей с "Порту" лондонцы оказались сильнее (2:0, 1:0) и теперь сыграют с победителем пары "Реал" – "Ливерпуль".
После вчерашнего поединка в "Севилье" произошла небольшая потасовка. До масштабной драки дело не дошло, однако футболисты толкались в центре поля несколько минут.
"Мой английский неидеален, я не до конца понял, что сказал Томас. Перепалки не было, ведь я был сконцентрирован на матче. Это были оскорбления. Я сообщил рефери, что его ассистент все слышал", – отметил тренер "Порту" Сержиу Консейсау.
"Случился небольшой спор между тренерами, а затем внезапно все начали идти за мной. Я-то думал, что это останется между ним и мной, но, очевидно, что это не так. Однако ничего плохого не произошло", – успокоил всех менеджер "Челси" Томас Тухель.
Tuchel doesn’t rate him at all???????????? pic.twitter.com/aSMwbxp1ro— Dubois (@CFCDUBois) April 13, 2021
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