Замена RL9: в двух матчах ЛЧ за Баварию Чупо-Мотинг забил больше, чем в 10-ти поединках турнира за ПСЖ

Вчера, 13 апреля, форвард "Баварии" Эрик Максим Чупо-Мотинг расписался в воротах экс-партнера Кейлора Наваса в рамках второго поединка четвертьфинала между "ПСЖ" и мюнхенцами. Заметим, что камерунец отличился и в первом матче противостояния.

Таким образом, нападающий забил больше голов в своих двух матчах против "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов (2 мяча), чем в 10-ти своих поединках в главном клубном европейском турнире за бывшую команду (1 гол). Напомним, Чупо-Мотинг перешел в "Баварию" как раз из "ПСЖ".

