"Не пытался его спровоцировать". Неймар – о праздновании успеха ПСЖ прямо перед носом Киммиха

Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что не хотел специально праздновать успех команды по итогам противостояния прямо перед хавбеком "Баварии" Йозуа Киммихом. Напомним, благодаря выездным голам (2:3, 0:1) "ПСЖ" прошел в полуфинал ЛЧ.

После финального свистка получилось так, что Неймар и Паредес радовались успеху прямо перед Киммихом.

"Забавно, потому что я не пытался его спровоцировать. Мне хотелось праздновать, рядом был Леандро. Это случайность, что именно Киммих оказался рядом с нами. Да, я слышал, что он говорил перед матчем, мол, его команда лучше нашей и пройдет дальше. Тем не менее, никаких провокаций", – сказал бразилец в эфире TNT Sports Brasil.