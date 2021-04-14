Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Не пытался его спровоцировать". Неймар – о праздновании успеха ПСЖ прямо перед носом Киммиха
Париж сильнее Мюнхена
Фото: Eurosport
Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что не хотел специально праздновать успех команды по итогам противостояния прямо перед хавбеком "Баварии" Йозуа Киммихом. Напомним, благодаря выездным голам (2:3, 0:1) "ПСЖ" прошел в полуфинал ЛЧ.
После финального свистка получилось так, что Неймар и Паредес радовались успеху прямо перед Киммихом.
"Забавно, потому что я не пытался его спровоцировать. Мне хотелось праздновать, рядом был Леандро. Это случайность, что именно Киммих оказался рядом с нами. Да, я слышал, что он говорил перед матчем, мол, его команда лучше нашей и пройдет дальше. Тем не менее, никаких провокаций", – сказал бразилец в эфире TNT Sports Brasil.
Neymar's celebration in front of Kimmich ????????— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 13, 2021
(via @btsportfootball)pic.twitter.com/ZyMTcZTQ4X
Популярное сейчас
- "Такого адреналина мне и не хватало. Я словно сварился заживо". Почеттино – о выходе ПСЖ в 1/2 ЛЧ
- ПСЖ и Челси в 1/2 ЛЧ, Монзуль снова рассудит украинское Класико. Главные новости от 13 апреля
- ПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
- Чудо-гол иранца Тареми. Челси - Порту 0:1. Обзор матча
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО