"Не пытался его спровоцировать". Неймар – о праздновании успеха ПСЖ прямо перед носом Киммиха

Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что не хотел специально праздновать успех команды по итогам противостояния прямо перед хавбеком "Баварии" Йозуа Киммихом. Напомним, благодаря выездным голам (2:3, 0:1) "ПСЖ" прошел в полуфинал ЛЧ.

После финального свистка получилось так, что Неймар и Паредес радовались успеху прямо перед Киммихом.

Neymar's celebration in front of Kimmich ????????



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/ZyMTcZTQ4X