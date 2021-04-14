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"Не пытался его спровоцировать". Неймар – о праздновании успеха ПСЖ прямо перед носом Киммиха

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Париж сильнее Мюнхена

"Не пытался его спровоцировать". Неймар – о праздновании успеха ПСЖ прямо перед носом Киммиха

Фото: Eurosport

Новина українською

Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что не хотел специально праздновать успех команды по итогам противостояния прямо перед хавбеком "Баварии" Йозуа Киммихом. Напомним, благодаря выездным голам (2:3, 0:1) "ПСЖ" прошел в полуфинал ЛЧ.

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После финального свистка получилось так, что Неймар и Паредес радовались успеху прямо перед Киммихом.

"Забавно, потому что я не пытался его спровоцировать. Мне хотелось праздновать, рядом был Леандро. Это случайность, что именно Киммих оказался рядом с нами. Да, я слышал, что он говорил перед матчем, мол, его команда лучше нашей и пройдет дальше. Тем не менее, никаких провокаций", – сказал бразилец в эфире TNT Sports Brasil.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Неймар Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Йозуа Киммих
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 13:17
Та им было не до Киммиха тогда. ))
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