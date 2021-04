Лучший игрок матча Челси – Порту повторил достижение Месси в ЛЧ, которое Лионель установил 10 лет назад

Вчера, 13 апреля, в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" проиграл "Порту" (0:1). Тем не менее, "синие" прошли дальше, так как в первом поединке обыграли "драконов" со счетом 0:2.

22-летний американский вингер "пенсионеров" Кристиан Пулишич повторил рекорд нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Пулишичу удалось собрать на себе 11 фолов со стороны футболистов оппонента. Месси установил данное достижение в кампании-2010/11.

Отметим, что Кристиан был признан лучшим игроком поединка. В текущем розыгрыше турнира американец сыграл 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

