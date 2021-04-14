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Лучший игрок матча Челси – Порту повторил достижение Месси в ЛЧ, которое Лионель установил 10 лет назад
Американец теперь рядом с аргентинцем
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 13 апреля, в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" проиграл "Порту" (0:1). Тем не менее, "синие" прошли дальше, так как в первом поединке обыграли "драконов" со счетом 0:2.
22-летний американский вингер "пенсионеров" Кристиан Пулишич повторил рекорд нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Пулишичу удалось собрать на себе 11 фолов со стороны футболистов оппонента. Месси установил данное достижение в кампании-2010/11.
Отметим, что Кристиан был признан лучшим игроком поединка. В текущем розыгрыше турнира американец сыграл 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Christian Pulisic won ELEVEN fouls against FC Porto, the most recorded by a player in a single Champions League game in the past five seasons.— Squawka Football (@Squawka) April 13, 2021
Absolutely battered. ???? pic.twitter.com/sS5pDmfsfa
Christian Pulisic was fouled 11 times by Porto ????— B/R Football (@brfootball) April 13, 2021
The last player to win 11 fouls in a Champions League match: Lionel Messi vs. Real Madrid in 2011. pic.twitter.com/4f9N6Aq5Ls
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