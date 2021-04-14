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Боруссия Д – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция второго матча ¼ финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Боруссия Д – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция второго матча ¼ финала Лиги чемпионов

Фото: Bundesliga

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между английским "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией".

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Немцы имеют шанс на проход в следующую стадию соревнования, для этого им нужно забить хотя бы один мяч в ворота "горожан" и не пропустить от грозной атаки английской команды. Смогут ли "шмели" справиться со сложной задачей на фоне эпидемии травм? Или же Пеп наконец-то выйдет в полуфинал ЛЧ не с "Барселоной"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 14 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Георгий Грошев и Егор Старков

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Манчестер Сити Трансляция Аудио онлайн стрим
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