Боруссия Д – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция второго матча ¼ финала Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между английским "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией".

Немцы имеют шанс на проход в следующую стадию соревнования, для этого им нужно забить хотя бы один мяч в ворота "горожан" и не пропустить от грозной атаки английской команды. Смогут ли "шмели" справиться со сложной задачей на фоне эпидемии травм? Или же Пеп наконец-то выйдет в полуфинал ЛЧ не с "Барселоной"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 14 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Георгий Грошев и Егор Старков