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Боруссия Д – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция второго матча ¼ финала Лиги чемпионов
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Фото: Bundesliga
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между английским "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией".
Немцы имеют шанс на проход в следующую стадию соревнования, для этого им нужно забить хотя бы один мяч в ворота "горожан" и не пропустить от грозной атаки английской команды. Смогут ли "шмели" справиться со сложной задачей на фоне эпидемии травм? Или же Пеп наконец-то выйдет в полуфинал ЛЧ не с "Барселоной"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 14 апреля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Георгий Грошев и Егор Старков
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