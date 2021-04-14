Голкипер Баварии: Мы выбыли из борьбы не сегодня

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал победу своей команды в ответном поединке с "ПСЖ" (1:0), но вылет из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния.

Мы выбыли из борьбы не сегодня, а потому что должны были лучше сыграть в Мюнхене. Было очень обидно, поскольку потеряли там массу моментов.

Доиграем сезон из последних сил. Против таких мощных соперников приходится особенно трудно, но в любом случае мы выложились на все сто, - сказал он УЕФА.