  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Голкипер Баварии: Мы выбыли из борьбы не сегодня
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Баварии: Мы выбыли из борьбы не сегодня

Лига Чемпионов
(1 голосов)

А в первом поединке

Голкипер Баварии: Мы выбыли из борьбы не сегодня

Новина українською

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал победу своей команды в ответном поединке с "ПСЖ" (1:0), но вылет из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния.

Мы выбыли из борьбы не сегодня, а потому что должны были лучше сыграть в Мюнхене. Было очень обидно, поскольку потеряли там массу моментов.

Доиграем сезон из последних сил. Против таких мощных соперников приходится особенно трудно, но в любом случае мы выложились на все сто, - сказал он УЕФА.

Читайте такжеПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...