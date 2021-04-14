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С Луниным, Иско и Шакири в запасе. Ливерпуль и Реал объявили стартовые составы

Лига Чемпионов
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Англичане вынуждены забивать

С Луниным, Иско и Шакири в запасе. Ливерпуль и Реал объявили стартовые составы

Фото: Ліверпуль

Новина українською

В 22:00 по Киеву на стадионе "Энфилд" начнется поединок 1/4 Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и испанским "Реал Мадрид".

Команды объявили стартовые составы.

На замене у мадридцев будет украинский кипер Андрей Лунин - в основе выйдет бельгиец Тибо Куртуа.

В первом матче в "Мадриде Реал" праздновал победу 3:1.

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В статье: Иско Реал (Мадрид) Ливерпуль Шердан Шакири Андрей Лунин
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