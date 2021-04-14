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С Луниным, Иско и Шакири в запасе. Ливерпуль и Реал объявили стартовые составы
Англичане вынуждены забивать
Фото: Ліверпуль
В 22:00 по Киеву на стадионе "Энфилд" начнется поединок 1/4 Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и испанским "Реал Мадрид".
Команды объявили стартовые составы.
На замене у мадридцев будет украинский кипер Андрей Лунин - в основе выйдет бельгиец Тибо Куртуа.
В первом матче в "Мадриде Реал" праздновал победу 3:1.
???? ????????????????????????????'???? ???????????????? ???????????????? ????#LIVRMA | #UCL— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2021
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial para el partido ???? @LFC!@Liberbank | #HalaMadrid pic.twitter.com/pn4VJDHcZd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 14, 2021
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