ЛЧ. Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 1:2. Первый полуфинал для Гвардиолы за пять лет

“Манчестер Сити” второй раз в своей истории, и впервые с Хосепом Гвардиолой сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Три раза подряд “Манчестер Сити” вылетал на стадии 1/4 и в этом году наконец-то смог пройти стадию восьми лучших, обыграв в двух матчах “Боруссию” Дортмунд. В полуфинале нас ждет “ближневосточное” или “нефтедолларовое” дерби: “Манчестер Сити” встретится с “Пари Сен-Жермен”.

Исход игры был определен после досадной ошибки Эмре Джана в своей штрафной. “Боруссия” выиграла первый тайм, и была намерена после перерыва всеми силами отбиваться от “Сити”, надеясь провести одну-две убийственных атаки. Но в самом начале второго тайма Дортмунд привез пенальти в свои ворота. Эмре Джан пытался головой прервать не самый опасный кросс Фодена с фланга, но мяч издевательски отскочил от его головы к выставленной руке. Ситуация неоднозначная, но испанский рефери после долгих консультаций с VAR оставил свое первоначальное решение – пенальти точно исполнил Марез. Дортмунду нужно было забивать второй гол, но у хозяев моментов практически не было.

“Сити” начал матч осторожно. Гвардиола провел много замен в составе после проигранного матча с “Лидсом” в субботу, но некоторые игроки сохранили место в старте, в частности Александр Зинченко, который сегодня исполнял привычную для себя роль инвертированного фулбека.

Гости были пассивны, и в итоге были наказаны Дортмундом. Типичный лонгболл на Холанда, норвежец откинул мяч Дауду, его удар был заблокирован, но мяч подхватил Беллингем. 17-летний англичанин без лишних раздумий пальнул по воротам – получилось красиво. 1:0, при таком счете “Манчестер Сити” вылетал, а Дортмунд проходил дальше.

Только после пропущенного гола команда Гвардиолы по-настоящему включилась в игру. Опасность исходила в основном от двух игроков – Де Брюйне и Фодена. Последний терзал на фланге Морей, Де Брюйне был на всех участках поля, и именно он создал самый опасный момент “Сити” в первые 45 минут, пробив в перекладину.

Удивительно, но это был только третий из 28 матчей “Боруссии” в сезоне, когда ей удавалось выигрывать в первом тайме. Зачастую в первых таймах Дортмунд спит. Сегодня же болельщики BVB могли ожидать второго тайма со сдержанным оптимизмом.

Однако их надежды были разбиты глупым пенальти. Если “Сити” забил бы второй гол, Дортмунду уже нужно было отвечать тремя мячами. А “Боруссия” не производила впечатление команды, которая на это способна.

В итоге “Манчестер Сити” забил свой второй гол. В первом тайме у ворот BVB не раз возникал пожар после угловых “Сити” и во втором тайме команде Гвардиолы удалось реализовать стандарт. Как и в первом матче, победный гол на счету Фодена – он прекрасно пробил рядом со штангой после паса с угла от Бернарду Силвы.

Выходы Брандта и Тиггеса – это уже было как выбрасывания полотенца на ринг. Исход противостояния был разрешен.

We gave it our all, thank you for the unending support ???? pic.twitter.com/MdDm1g41vB