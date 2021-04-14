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Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча, видео гола (обновляется)
С украинским акцентом
Фото: Borussia Dortmund
Второй матч противостояния 1/4 Лиги чемпионов. Первый закончился победой англичан 2:1.
В основе "Манчестер Сити" вышел игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко.
Боруссия Д (Германия) - Манчестер Сити (Англия) 1: 0
Гол: Беллингем (15)
Гол Джуда Беллингема
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