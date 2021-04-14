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Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

С украинским акцентом

Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Фото: Borussia Dortmund

Новина українською

Второй матч противостояния 1/4 Лиги чемпионов. Первый закончился победой англичан 2:1.

В основе "Манчестер Сити" вышел игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко.

Боруссия Д (Германия) - Манчестер Сити (Англия) 1: 0

Гол: Беллингем (15)

Гол Джуда Беллингема

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Манчестер Сити Джуд Беллингем
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