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Автор эффектного гола Боруссии Д в ворота Манчестер Сити установил рекорд среди самых молодых
И подобрался к еще двум
Фото: Opta
На 15 минуте поединка 1/4 Лиги чемпионов Боруссии Д с "Манчестер Сити" гол за немецкую команду забил Джуд Беллингем. И это был дебютный гол английского легионера "Боруссии".
Джуду 17 лет и 289 дней. Он стал самым молодым футболистом, который забивал за "Боруссию" Д в Лиге чемпионов.
Джуд - второй самый молодой игрок, забивший гол в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Первым является Боян Кркич из "Барселоны". Было это в матче с "Шальке" в апреле 2008 года. Ему тогда было 17 лет и 217 дней.
Также Беллингем занял второе место среди самых молодых игроков, которые сыграли 10 матчей в Лиге чемпионов УЕФА до того, как им исполнилось 18 лет. Первым является Юри Тилеманс (2014).
А предыдущим молодым футболистом из Англии, который сыграл 10 матчей в ЛЧ, был Тео Уолкотт (правда ему тогда было 18 лет 341 дней - в 2008 году), - сообщает Opta.
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