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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полуфиналисты Лиги чемпионов и распределение пар – кто с кем сыграет

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Без немецких команд

Полуфиналисты Лиги чемпионов и распределение пар – кто с кем сыграет

Getty Images

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Сегодня определились 4 команды, которые продолжат борьбу за трофей главного европейского клубного турнира - Лиги чемпионов.

  • "Пари Сен-Жермен" (Франция)
  • "Челси" (Англия)
  • "Реал" (Испания)
  • "Манчестер Сити" (Англия)

Жеребьевки по итогам этого этапа не будет, пары распределяются следующим образом:

  • "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити"
  • "Реал" - "Челси"

Первые матчи 1/2 состоятся 27/28 апреля. Ответные поединки - 4/5 мая.

Финал - 29 мая ("Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбул, Турция)

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
15.04.2021 в 00:27
РЕАЛьно комусь знов "пересфортило" Спочатку Малодосвідчені Аталанта та і то з хітом останніх розіграшів - раннє видалення гравця суперника, потім "проваливший" сезон Ліверпуль, тепер нестабільний Челсі Пе...с його знає, як так виходить
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Фанат АПЛ
15.04.2021 в 00:25
Финал Реал - ПСЖ. И французы наконец-то возьмут ушастого. Не верю в МС,уж больно хороши Ди Мария,Неймар и Мбаппе,особенно первые двое - волшебники,а Челси ещё не сыгрались с Тухелем.
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trafalgar (Запорожье)
15.04.2021 в 00:34
Французы поедут домой после матча с Ман Сити
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.04.2021 в 00:04
В одному півфіналі буде дербі шейхів, а в другому Перес, який все купив проти Абрамовича, який все продав))).
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+3
-2


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