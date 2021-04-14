Лига Чемпионов
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Полуфиналисты Лиги чемпионов и распределение пар – кто с кем сыграет
Без немецких команд
Getty Images
Сегодня определились 4 команды, которые продолжат борьбу за трофей главного европейского клубного турнира - Лиги чемпионов.
- "Пари Сен-Жермен" (Франция)
- "Челси" (Англия)
- "Реал" (Испания)
- "Манчестер Сити" (Англия)
Жеребьевки по итогам этого этапа не будет, пары распределяются следующим образом:
- "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити"
- "Реал" - "Челси"
Первые матчи 1/2 состоятся 27/28 апреля. Ответные поединки - 4/5 мая.
Финал - 29 мая ("Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбул, Турция)
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
15.04.2021 в 00:27
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Фанат АПЛ
15.04.2021 в 00:25
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trafalgar (Запорожье)
15.04.2021 в 00:34
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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