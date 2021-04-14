Лига чемпионов. Ливерпуль - Реал 0:0. Мадрид страдая вышел в полуфинал

Все-таки 1:3 в Мадриде оказались слишком большим ударом для "Ливерпуля". Дома команда Юргена Клоппа сыграла здорово, но отыграть два мяча не сумела.

Главным бичом "Ливерпуля" сегодня стала ужасная реализация моментов. Это началось с самого начала, когда Салах с центра штрафной без помех пробил точно в ногу Куртуа.

Впоследствии египтянин запорол еще два отличных шанса, постоянно пробивая выше цели. Не лучше исполнял и Фирмино - то выше ударит, то прямо в руки голкиперу. Лишь Милнер показал мастерство в завершении, но его дальний выстрел вытащил из девятки поймавший кураж Куртуа.

Вы спросите, чем все это время занимался "Реал"? Так вот, "Сливочные" страдали. Они с первых минут замедляли темп поединка, устраивая бессмысленные перекаты мяча на своей половине. Когда же "Ливерпуль" поджимал, следовала потеря мяча, и так без конца. Из опасного у "Реала" можно вспомнить только рикошет после прострела Бензема, после которого мяч попал в штангу с внешней стороны.

Похоже, Зидан не лгал, когда говорил, что его команда пребывает на пределе своих физических возможностей. Сегодня "Реал" не столько играл, сколько экономил силы. И от этого "Ливерпулю" еще обиднее вылетать.

По ходу второй половине красные мощно прижали "Реал" к его воротам и создавали неплохие шансы, но и Салах, и Жота, и Фирмино всякий раз натыкались на блоки при попытках пробить. Особенно преуспел в этом Начо, на счету которого три перехвата и восемь (!) выносов мяча. Клопп снимал одного защитника за другим, усиливая нападение, но даже это не принесло пользы. Скучный и усталый "Реал" достоял до свистка, так и не пропустив.

В полуфинале Мадрид встретится с "Челси", который по сумме двух поединков прошел "Порту". Первый матч между командами пройдет 27 апреля.

1/4 финала ЛЧ. Ливерпуль. "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Реал" - 0:0

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Филипс, Кабак (Жота, 60), Робертсон - Вейналдум, Фабиньо, Милнер (Алькантара, 60) - Салах, Фирмино (Шакири, 82), Мане (Окслейд-Чемберлен, 82)

"Реал": Куртуа - Вальверде, Эдер Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос (Одриосола, 72) - Асенсио (Иско, 82), Бензема, Винисиус (Родриго, 72)

Предупреждения: Робертсон, 25, Филипс, 59 - Каземиро, 25