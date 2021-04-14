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Лига чемпионов. Ливерпуль - Реал 0:0. Мадрид страдая вышел в полуфинал

Лига Чемпионов
(9 голосов)

Атаковала только одна команда, но она же и вылетела

Лига чемпионов. Ливерпуль - Реал 0:0. Мадрид страдая вышел в полуфинал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Все-таки 1:3 в Мадриде оказались слишком большим ударом для "Ливерпуля". Дома команда Юргена Клоппа сыграла здорово, но отыграть два мяча не сумела.

Главным бичом "Ливерпуля" сегодня стала ужасная реализация моментов. Это началось с самого начала, когда Салах с центра штрафной без помех пробил точно в ногу Куртуа.

Впоследствии египтянин запорол еще два отличных шанса, постоянно пробивая выше цели. Не лучше исполнял и Фирмино - то выше ударит, то прямо в руки голкиперу. Лишь Милнер показал мастерство в завершении, но его дальний выстрел вытащил из девятки поймавший кураж Куртуа.

Вы спросите, чем все это время занимался "Реал"? Так вот, "Сливочные" страдали. Они с первых минут замедляли темп поединка, устраивая бессмысленные перекаты мяча на своей половине. Когда же "Ливерпуль" поджимал, следовала потеря мяча, и так без конца. Из опасного у "Реала" можно вспомнить только рикошет после прострела Бензема, после которого мяч попал в штангу с внешней стороны.

Похоже, Зидан не лгал, когда говорил, что его команда пребывает на пределе своих физических возможностей. Сегодня "Реал" не столько играл, сколько экономил силы. И от этого "Ливерпулю" еще обиднее вылетать.

По ходу второй половине красные мощно прижали "Реал" к его воротам и создавали неплохие шансы, но и Салах, и Жота, и Фирмино всякий раз натыкались на блоки при попытках пробить. Особенно преуспел в этом Начо, на счету которого три перехвата и восемь (!) выносов мяча. Клопп снимал одного защитника за другим, усиливая нападение, но даже это не принесло пользы. Скучный и усталый "Реал" достоял до свистка, так и не пропустив.

В полуфинале Мадрид встретится с "Челси", который по сумме двух поединков прошел "Порту". Первый матч между командами пройдет 27 апреля.

1/4 финала ЛЧ. Ливерпуль. "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Реал" - 0:0

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Филипс, Кабак (Жота, 60), Робертсон - Вейналдум, Фабиньо, Милнер (Алькантара, 60) - Салах, Фирмино (Шакири, 82), Мане (Окслейд-Чемберлен, 82)

"Реал": Куртуа - Вальверде, Эдер Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос (Одриосола, 72) - Асенсио (Иско, 82), Бензема, Винисиус (Родриго, 72)

Предупреждения: Робертсон, 25, Филипс, 59 - Каземиро, 25

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Комментарии (45)
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Comment06 (Украина)
15.04.2021 в 01:05
Где автор увидел страдания Реала? Играли по запасу первого матча, без суеты, контролировали игру. Чтобы обыгрывать Мадрид, надо хотя бы попадать в ворота (из 16 всего 4 точных). Думаю, и Челси не соперник набравшему ход Реалу.
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0
0
Dr. House (Поділля)
15.04.2021 в 00:32
Если брать двух матчевое противостояние, то РМ прошёл заслуженно, как бы не печально это было для фанов Ливерпуля и для перекрасившихся на сутки барсоливерусов)))
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+3
0
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victor1306 (Мадрид)
15.04.2021 в 00:20
Вітання всім! Реал навіть відбаваючись грав технічно, класно рухались футболісти, тримаючи баланс та контролюючи хід поєдинку. Не знаю який був план, але він спрацював. Ще один англійський крок попереду
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+7
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.04.2021 в 00:26
Вітаю! але більшого хочеться очікувати від Вінісіуса. Не вистачало, як і в матчі з путалоною, певної мбаппезності на фланзі
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+6
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.04.2021 в 00:14
Так, а де цей АНАЛітик із Мундо Алєніо?
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+6
0
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trafalgar (Запорожье)
15.04.2021 в 00:15
дрочит
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+6
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.04.2021 в 00:17
Так, щось спільне в нього із Дзюбою є...))).
+2
0
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REAL PA'MI PA'SIEMRE (PORTO)
15.04.2021 в 00:18
дуріана з шепетівської райПСИХпалати не відпускають більше у вільне плавання просторами інтернету санітари переживають за стан довкілля після останніх припадків шизооленя АНАЛітик керлінгом втамовує біль від декласації Барселони у ЕльКласіко...
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+9
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okolegko (Київ)
15.04.2021 в 00:14
Клопенята увімкнули на весь поєдинок режим Неймара, мабуть вирішили допомогти Реалу. Особливо мені сподобався момент з навісами в штрафну мадридців, де і кількісна перевага була на стороні підопічних Зідана, і зріст кожного гравця іспанського клубу в вищим за мерсисайдців. Минулого року в кінці зими та навесні я вже таке бачив. Невже ідеї закінчилися?
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.04.2021 в 00:16
Я б ще добавив: а що трапилося із лівою ногою Салаха?)))
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
15.04.2021 в 00:19
У них у всіх із ногами проблеми: не бігають, не відкриваються, не б’ють по воротам
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.04.2021 в 00:20
Раніше ліва у Салаха була магічна, а тепер якщо не в воротаря, то вище воріт...
0
0
avatar
okolegko (Київ)
15.04.2021 в 00:21
Прицілку хтось збив
0
0
metall5291 (Kharkiv)
15.04.2021 в 00:12
Статья уж очень тенденциозная. Да, Реал не блистал, но и не мучился. Реал приехал за результатом и Реал результат получил. А то что устали - так на неделе три таких матча. И эти матчи пройдены с 100 % результатом. Ливер пройден, Эль Классико выиграно, что еще надо. Всех реалистов с нашим успехом.
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+3
-1
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trafalgar (Запорожье)
15.04.2021 в 00:14
Реалу будет тяжко с такими монстрами как ПСЖ или Ман Сити, но у них хорошие шанс на выигрыш лч
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.04.2021 в 00:19
Ну, фінал складається із одного матчу. А я б ще Челсі не хоронив би завчасно
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
15.04.2021 в 00:41
Насчет ПСЖ и МС, мы обоих неоднократно обыгрывали. Да, был конфуз с ПСЖ в Париже и с МС в ответке, но думаю что бойни прям не будет. Зидан что-то придумает, если дальше эпидемия травм не пойдет.
0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
15.04.2021 в 00:04
РЕАЛ вміло засушив гру і хоч це і непривабливо з точки зору ЕФЕКТного футболу але головне все ж - ЕФЕКТивний результат - РЕАЛ на крок ближче до чергової ЛЧ HALA REAL MADRID
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+9
-1
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hardcorepwnz (Украина)
15.04.2021 в 00:02
Ну про страдания это перебор. Мадрид в эконом режиме довел дело до итоговой победы и прохода дальше. Да и сам Ливерпуль не предложил ничего особенного в атаке, по сути продолжив беспорядочные навесы, начатые во втором тайме первой игры. Вообще оба матча ловил себя на мысли, что это классический Реал Зидана, переодетый в красную форму, умеющий только навешивать. Выходим на Челси, с которыми никогда не играли в ЛЧ. Будет интересно) Hala Madrid!
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+2
-3
metall5291 (Kharkiv)
15.04.2021 в 00:05
Перебор, конечно. Но, слава Богу, что в Ливере сбился прицел у всех. Да и у Реала моменты были. Все нормально.
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+2
-3
avatar
okolegko (Київ)
14.04.2021 в 23:57
Поясніть мені, Зідан фізрук чи ні? А то я наслухався і нічого не зрозумів
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0
-9
Alex.696 (Немирів)
14.04.2021 в 23:59
А який фізрук виграв ЛЧ тричі поспіль?
Ответить
+8
-2
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okolegko (Київ)
15.04.2021 в 00:01
Ну... тут багато хто, особливо прихильники Каталонії, та й самі реалісти вже довгий період часу регулярно кричать, що Зізу не зовсім тренер. По сьогоднішній і попередній грі я цього так і не помітив
+4
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.04.2021 в 00:04
Знайшов кого слухати "прихильників каталонії"
+9
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.04.2021 в 00:07
Фізрук був в Динамо, а зараз є в Шахтарі. А Зідан- це топ-тренер.
+2
-1
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trafalgar (Запорожье)
15.04.2021 в 00:08
физрук это Ротань
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+1
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.04.2021 в 00:10
ВікторАплодісмєнт (Київ) усі фуфлоністи на день стали затятими вболівальниками Ліверпуля але карма і тут настигла мессозбочених прихильників каталонського недогранду - РЕАЛ пройшов на класі - чого Барселоні не відомо - бо класу у каталонського недогранду немає, як такого
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+9
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.04.2021 в 00:18
Дивуюсь як низько вони впали. Вболівати за команду, як неодноразово опускала їхню фуфлону, та й ще називати її дохлою. Від невизначенності пукан їхній горів по повній, чого варті їхні дописи в анонсах цей Ліверпуль й зараз місця мокрого від барси не залишив би
+9
0
oleg dynamo (львівська)
14.04.2021 в 23:57
як можна ліверу за рік так деградувати?
Ответить
+3
-2
Alex.696 (Немирів)
14.04.2021 в 23:58
Наїлися футболом ліверні. Мені так здається.
Ответить
+2
-3
avatar
trafalgar (Запорожье)
14.04.2021 в 23:59
Перенасыщенность от футбола,надо менять состав,тренера
+2
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
15.04.2021 в 00:02
як деградувати? як Реал із Барсою в останні роки?.. сьогодні була достойна гра від Ліверпуля
Ответить
0
-2
oda1979 (Запорожье)
15.04.2021 в 00:03
не чуди. Прошлогодний Ливер затоптал бы этот Реал в газон еще в первом тайме.
+1
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
15.04.2021 в 00:07
емоційну складову успіху Лівера забрали, кілька чоловік відправили в лазарет і результат на лице - нестабільність! але сьогодні за малюнком гри Лівер був схожий на того себе попереднього
0
-1
avatar
okolegko (Київ)
15.04.2021 в 00:17
oda1979. Минулорічний Ліверпуль навіть матрасників не зміг перемогти
0
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
15.04.2021 в 00:05
Ливерпуль 2019 можно было сравнить с Баварией 2020 и Реалом 2016,три последние монстра за последние 5 лет
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0
-1
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trafalgar (Запорожье)
15.04.2021 в 00:06
Тот Ливер был другим, они бились ,играли ,был Энфилд как 12 игрок, а сейчас явно у моего любимого клуба проблемы
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
14.04.2021 в 23:57
Игра уровня лиги европы.
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+2
-5
Alex.696 (Немирів)
14.04.2021 в 23:57
З чого автор узяв, що Реал страждав? А момент Вінісіуса? Реал грав по рахунку, йому не потрібно було бігти вперед і забивати два голи. Тим більше після ель класико.
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+3
-1
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trafalgar (Запорожье)
14.04.2021 в 23:55
Как и ожидал что Ливер вылетит,думаю финал будет Реал-Ман Сити
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+3
-1
Ten0N (Leopolis)
15.04.2021 в 00:00
ПСЖ - Реал
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+1
0
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okolegko (Київ)
15.04.2021 в 00:03
Реалу треба ще у двоповерхового англійського автобуса виграти
+2
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
15.04.2021 в 00:03
Тухеля і КО вже всі списали?
0
0
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trafalgar (Запорожье)
15.04.2021 в 00:03
Ман Сити накажет ПСЖ
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trafalgar (Запорожье)
15.04.2021 в 00:04
Прошли Баварию которая с полу основным составом и теперь боги футбола
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