Лучший игрок матча Боруссия Д - Манчестер Сити голов не забивал

Плеймейкер "Манчестер Сити" немец Гюндоган стал лучшим игроком поединка 1/4 Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд (2:1).

Технический наблюдатель УЕФА Штеффен Фройнд отметил, что Гюндоган был лучшим игроком по владению мячом.

Поражает его чтение игры с мячом и без него, его для передач больше всего использовали партнеры, он никогда не терял мяча.

Он знает, где располагаются его товарищи по команде и всегда принимает правильные решения.