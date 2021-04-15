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Лучший игрок матча Боруссия Д - Манчестер Сити голов не забивал
Но ни разу не терял мяча
Фото: Manchester City
Плеймейкер "Манчестер Сити" немец Гюндоган стал лучшим игроком поединка 1/4 Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд (2:1).
Технический наблюдатель УЕФА Штеффен Фройнд отметил, что Гюндоган был лучшим игроком по владению мячом.
Поражает его чтение игры с мячом и без него, его для передач больше всего использовали партнеры, он никогда не терял мяча.
Он знает, где располагаются его товарищи по команде и всегда принимает правильные решения.
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