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Лучший игрок матча Боруссия Д - Манчестер Сити голов не забивал

Лига Чемпионов
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Но ни разу не терял мяча

Лучший игрок матча Боруссия Д - Манчестер Сити голов не забивал

Фото: Manchester City

Новина українською

Плеймейкер "Манчестер Сити" немец Гюндоган стал лучшим игроком поединка 1/4 Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд (2:1).

Технический наблюдатель УЕФА Штеффен Фройнд отметил, что Гюндоган был лучшим игроком по владению мячом.

Поражает его чтение игры с мячом и без него, его для передач больше всего использовали партнеры, он никогда не терял мяча.

Он знает, где располагаются его товарищи по команде и всегда принимает правильные решения.

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В статье: Лига чемпионов Илкай Гюндоган Манчестер Сити
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