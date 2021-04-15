"Мы оседлали ливерпульский ураган - можем гордиться". Зидан – о выходе Реала в 1/2 ЛЧ

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги ответного матча с "Ливерпулем" (0:0, первая игра - 3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы понимали, что придется сегодня (14 апреля - прим.) потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением.

Знали, что соперник начнет очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится окопаться в обороне.

Мы заслуженно прошли дальше. Посвящаю эту победу своим парням. Она придаст нам новый заряд энергии, которого хватит до конца сезона. Мы прошли дальше, но пока что еще ничего не выиграли. Но я горжусь тем, что мы делаем. А теперь время отдохнуть и насладиться успехом.

За неделю у нас было три важнейших матча. Рады, что этот отрезок остался позади", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.