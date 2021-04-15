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"Мы оседлали ливерпульский ураган - можем гордиться". Зидан – о выходе Реала в 1/2 ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Специалист доволен результатом команды

"Мы оседлали ливерпульский ураган - можем гордиться". Зидан – о выходе Реала в 1/2 ЛЧ

Фото: Real Madrid C.F

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги ответного матча с "Ливерпулем" (0:0, первая игра - 3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы понимали, что придется сегодня (14 апреля - прим.) потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением.

Знали, что соперник начнет очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится окопаться в обороне.

Мы заслуженно прошли дальше. Посвящаю эту победу своим парням. Она придаст нам новый заряд энергии, которого хватит до конца сезона. Мы прошли дальше, но пока что еще ничего не выиграли. Но я горжусь тем, что мы делаем. А теперь время отдохнуть и насладиться успехом.

За неделю у нас было три важнейших матча. Рады, что этот отрезок остался позади", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
15.04.2021 в 08:10
Все правильно. Три матча за неделю (и не с кем попало) и рез-т 100%. Что еще надо.
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