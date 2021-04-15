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Гвардиола: Невероятное чувство. Сити в полуфинале ЛЧ лишь во второй раз - клуб пишет историю
Наставник подвел итоги ответного матча с дортмундской "Боруссией"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги ответного матча с дортмундской "Боруссией" (2:1, первая игра - 2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Невероятное чувство. Клуб во второй раз вышел в полуфинал турнира. Это очень волнительный момент. Сейчас мы пишем историю.
Очень рады, что мы в полуфинале среди четырех лучших команд Европы. Ребята великолепно играли последние 30 минут первого тайма и всю вторую половину встречи. Мы показали характер, хорошо комбинировали и добились нужного результата.
Мы никогда не вели разговоры о четырех титулах за сезон. Просто идем от матча к матчу, стараясь победить. Так и надо. Все просто, и хитростей искать тут не надо.
Что я сказал Фодену во время празднования гола? Я сказал: "Молодец, отличный удар, спасибо!" Он побежал к скамейке, чтобы поделиться радостью со мной. Это незабываемый момент для всего клуба. Каждый из нас усердно работал над тем, чтобы достичь этого успеха. Просто не верится, что мы добились этого. Сейчас нам надо отдохнуть, отпраздновать сегодня (14 апреля - прим.) вечером, а затем мы будем думать о том, что нас ждет дальше", - отметил Гвардиола.
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