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Клопп: Ливерпуль доставил Реалу неприятные ощущения - мы играли хорошо, но не забили
Специалист также отметил, что клуб должен пробиться в ЛЧ в следующем сезоне
Photo by Alex Livesey - Getty Images
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги ответного матча с "мадридским "Реалом" (0:0, первая игра 1:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы проиграли противостояние не сегодня (14 апреля - прим.), а в Мадриде. Сегодня мы доставили "Реалу" неприятные ощущения. Мы играли хорошо, агрессивно, создавали моменты.
"Когда", "если" – все это неинтересно. Мы не забили, а потом "Реал" за счет опыта довел матч до нужного ему итога. Ну, вот так мы в этом году и реализуем моменты. Мы знаем, как часто Салах забивает в похожих ситуациях с закрытыми глазами, но сегодня этого не случилось. Все сегодня было абсолютно нормально, но мы вылетаем.
Мы любим этот турнир, и вернуться в него очень важно в том числе и по другим причинам. Сейчас мы сможем сосредоточиться на АПЛ, – заявил Клопп.
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