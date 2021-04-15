  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Клопп: Ливерпуль доставил Реалу неприятные ощущения - мы играли хорошо, но не забили
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Ливерпуль доставил Реалу неприятные ощущения - мы играли хорошо, но не забили

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Специалист также отметил, что клуб должен пробиться в ЛЧ в следующем сезоне

Клопп: Ливерпуль доставил Реалу неприятные ощущения - мы играли хорошо, но не забили

Photo by Alex Livesey - Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги ответного матча с "мадридским "Реалом" (0:0, первая игра 1:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы проиграли противостояние не сегодня (14 апреля - прим.), а в Мадриде. Сегодня мы доставили "Реалу" неприятные ощущения. Мы играли хорошо, агрессивно, создавали моменты.

"Когда", "если" – все это неинтересно. Мы не забили, а потом "Реал" за счет опыта довел матч до нужного ему итога. Ну, вот так мы в этом году и реализуем моменты. Мы знаем, как часто Салах забивает в похожих ситуациях с закрытыми глазами, но сегодня этого не случилось. Все сегодня было абсолютно нормально, но мы вылетаем.

Мы любим этот турнир, и вернуться в него очень важно в том числе и по другим причинам. Сейчас мы сможем сосредоточиться на АПЛ, – заявил Клопп.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Реал (Мадрид) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
15.04.2021 в 08:41
Та весь сезон можна назвати провальним... В наступному Ліверпуль може залишитися взагалі без єврокубків!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...