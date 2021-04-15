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И.о. тренера Боруссии Д: Сити заслуженно прошел в полуфинал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Терзич отметил, что команда разочарована итоговым результатом встречи

И.о. тренера Боруссии Д: Сити заслуженно прошел в полуфинал Лиги чемпионов

Фото: bvb.de

Новина українською

И.о главного тренера дортмундской "Боруссии" Эден Терзич подвел итоги ответного матча с "Манчестер Сити" (1:2, первая игра - 1:2) в 1/4 финале Лиги чемпионов.

"Мы, конечно, разочарованы. После первых 15 минут матча мы проходили дальше. Но надо отметить, что "Манчестер Сити" отлично сыграл в обоих матчах и заслужил, чтобы перейти в следующий раунд.

Однако важно не то, кто заслуживает большего, а тот, кто прогрессирует", - сказал Терзич.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Эдин Терзич
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Источник:
bvb.de

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