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И.о. тренера Боруссии Д: Сити заслуженно прошел в полуфинал Лиги чемпионов
Терзич отметил, что команда разочарована итоговым результатом встречи
Фото: bvb.de
И.о главного тренера дортмундской "Боруссии" Эден Терзич подвел итоги ответного матча с "Манчестер Сити" (1:2, первая игра - 1:2) в 1/4 финале Лиги чемпионов.
"Мы, конечно, разочарованы. После первых 15 минут матча мы проходили дальше. Но надо отметить, что "Манчестер Сити" отлично сыграл в обоих матчах и заслужил, чтобы перейти в следующий раунд.
Однако важно не то, кто заслуживает большего, а тот, кто прогрессирует", - сказал Терзич.
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Источник:bvb.de
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