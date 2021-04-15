Реал впервые после ухода Роналду сыграет в ½ ЛЧ, мадридцы обновили рекорд по выходам в данную стадию

Вчера, 14 апреля, "Ливерпуль" сыграл вничью с мадридским "Реалом" в рамках ответного поединка четвертьфинала ЛЧ (0:0).

Сообщается, что "Реал" в 14-й раз попал в полуфинал Лиги чемпионов – это лучший показатель в истории соревнования. За это время "меренги" стали победителем турнира 7 раз – это также лучший результат. "Барселона" и "Бавария" играли в ½ 12 раз. Напомним, что "сливочные" встретятся в полуфинале с "Челси".

14 - El @realmadrid disputará las semifinales de la @LigadeCampeones por 14ª temporada, récord de cualquier equipo en la historia de la competición (Barcelona y Bayern de Múnich, 12). Rey. pic.twitter.com/8HE2235sLo — OptaJose (@OptaJose) April 14, 2021

При этом "Реал" впервые после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус" (лето 2018-го) сыграет в полуфинале главного клубного европейского турнира.