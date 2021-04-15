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Реал впервые после ухода Роналду сыграет в ½ ЛЧ, мадридцы обновили рекорд по выходам в данную стадию

Лига Чемпионов
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Цифры "меренг"

Реал впервые после ухода Роналду сыграет в ½ ЛЧ, мадридцы обновили рекорд по выходам в данную стадию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 14 апреля, "Ливерпуль" сыграл вничью с мадридским "Реалом" в рамках ответного поединка четвертьфинала ЛЧ (0:0).

Сообщается, что "Реал" в 14-й раз попал в полуфинал Лиги чемпионов – это лучший показатель в истории соревнования. За это время "меренги" стали победителем турнира 7 раз – это также лучший результат. "Барселона" и "Бавария" играли в ½ 12 раз. Напомним, что "сливочные" встретятся в полуфинале с "Челси".

При этом "Реал" впервые после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус" (лето 2018-го) сыграет в полуфинале главного клубного европейского турнира.

Читайте такжеЛиверпуль – Реал 0:0. Видеообзор матча

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В статье: Криштиану Роналду Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
15.04.2021 в 11:06
Реал обновляет рекорды в плей-офф ЛЧ, а Барса обновляет антирекорды плей-офф ЛЧ...
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