УЕФА может изменить правило выездного гола

В УЕФА рассматривают возможность изменения правила выездного гола, об этом сообщает The Telegraph. На данный момент при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий этап выходит коллектив, который забил больше голов на поле соперника.

Союз хочет, чтобы правило перестало работать в экстра-таймах ответного матча, но применялось в основное время, ведь УЕФА отклонил предложение о полной отмене правила.

Окончательное решение примет исполнительный комитет УЕФА. Отметим, что правило выездного гола существует уже 56 лет.