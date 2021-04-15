Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА может изменить правило выездного гола
Половинчатое решение
UEFA
В УЕФА рассматривают возможность изменения правила выездного гола, об этом сообщает The Telegraph. На данный момент при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий этап выходит коллектив, который забил больше голов на поле соперника.
Союз хочет, чтобы правило перестало работать в экстра-таймах ответного матча, но применялось в основное время, ведь УЕФА отклонил предложение о полной отмене правила.
Окончательное решение примет исполнительный комитет УЕФА. Отметим, что правило выездного гола существует уже 56 лет.
Популярное сейчас
- Претенденты на Довбика, определено будущее Шабанова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Реал и Сити в полуфинале ЛЧ, Ибре грозит 3-летний бан, Фонсека покинет Рим. Главные новости за 14 апреля
- Атлетико зовет свою легенду, чтобы реформировать клубную академию
- Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча, видео голов
- Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО