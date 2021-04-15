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УЕФА может изменить правило выездного гола

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Половинчатое решение

УЕФА может изменить правило выездного гола

UEFA

Новина українською

В УЕФА рассматривают возможность изменения правила выездного гола, об этом сообщает The Telegraph. На данный момент при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий этап выходит коллектив, который забил больше голов на поле соперника.

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Союз хочет, чтобы правило перестало работать в экстра-таймах ответного матча, но применялось в основное время, ведь УЕФА отклонил предложение о полной отмене правила.

Окончательное решение примет исполнительный комитет УЕФА. Отметим, что правило выездного гола существует уже 56 лет.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Лига Европы
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Источник:
Telegraph

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Комментарии (1)
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Mexxxxx (Просяная)
15.04.2021 в 12:22
Это правильно. В овертайме уже какие могут быть выездные голы, это хозяевам на гол надо отвечать двумя, а времени не целая игра, не справедливо.
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