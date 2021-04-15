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"Ты готов?" Вопрос Фодена в Твиттере к Мбаппе был удален – пост опубликовал не Фил
К тому же, англичанин повторил достижение Килиана
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден забил в ворота "Боруссии Д" в матче ¼ финала Лиги чемпионов (2:1). После финального свистка в Твиттере игрока "горожан" появилась запись с обращением к нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
"Мбаппе, ты готов?"
По информации британских СМИ, запись опубликовал не Фоден, а человек, который ведет его аккаунты в социальных сетях. Фил попросил удалить твит. Напомним, "Манчестер Сити" и "ПСЖ" сыграют в ½ финала главного клубного европейского турнира.
Man City vs. PSG.— ESPN FC (@ESPNFC) April 14, 2021
Phil Foden vs. Kylian Mbappe
We can't wait ???? pic.twitter.com/ABeD2qhGOy
Отметим, что Фоден стал вторым футболистом, которому удалось забить в двух поединках четвертьфинала Лиги чемпионов до своего 21-летия. Ранее это удалось как раз Мбаппе.
2 – For only the second time in UEFA Champions League history, two players (Jude Bellingham & Phil Foden) aged younger than 21 have scored in the same knockout game, after French pair Kylian Mbappé & Ousmane Dembélé did so during Monaco v Borussia Dortmund in April 2017. Whizz. pic.twitter.com/RzSlyuJr8z— OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2021
Таким образом, 20-летний Фоден забил свой 6-й гол в этом турнире и установил рекорд для английских футболистов в возрасте до 21 года. Ранее он делил достижение с Аланом Смитом и Джейдоном Санчо (5 забитых мячей).
???? - English???????????????????????????? players to score the most @ChampionsLeague goals before their 21st birthday— Gracenote Live (@GracenoteLive) April 14, 2021
6 - @PhilFoden (+1)
5 - Jadon Sancho
5 - Alan Smith
4 - Theo Walcott
3 - Marcus Rashford
3 - Wayne Rooney#BVBMCI #UCL
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