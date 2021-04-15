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"Ты готов?" Вопрос Фодена в Твиттере к Мбаппе был удален – пост опубликовал не Фил

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К тому же, англичанин повторил достижение Килиана

"Ты готов?" Вопрос Фодена в Твиттере к Мбаппе был удален – пост опубликовал не Фил

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден забил в ворота "Боруссии Д" в матче ¼ финала Лиги чемпионов (2:1). После финального свистка в Твиттере игрока "горожан" появилась запись с обращением к нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

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"Мбаппе, ты готов?"

По информации британских СМИ, запись опубликовал не Фоден, а человек, который ведет его аккаунты в социальных сетях. Фил попросил удалить твит. Напомним, "Манчестер Сити" и "ПСЖ" сыграют в ½ финала главного клубного европейского турнира.

Отметим, что Фоден стал вторым футболистом, которому удалось забить в двух поединках четвертьфинала Лиги чемпионов до своего 21-летия. Ранее это удалось как раз Мбаппе.

Таким образом, 20-летний Фоден забил свой 6-й гол в этом турнире и установил рекорд для английских футболистов в возрасте до 21 года. Ранее он делил достижение с Аланом Смитом и Джейдоном Санчо (5 забитых мячей).

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Килиан Мбаппе Фил Фоден
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