"Ты готов?" Вопрос Фодена в Твиттере к Мбаппе был удален – пост опубликовал не Фил

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден забил в ворота "Боруссии Д" в матче ¼ финала Лиги чемпионов (2:1). После финального свистка в Твиттере игрока "горожан" появилась запись с обращением к нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

По информации британских СМИ, запись опубликовал не Фоден, а человек, который ведет его аккаунты в социальных сетях. Фил попросил удалить твит. Напомним, "Манчестер Сити" и "ПСЖ" сыграют в ½ финала главного клубного европейского турнира.

Отметим, что Фоден стал вторым футболистом, которому удалось забить в двух поединках четвертьфинала Лиги чемпионов до своего 21-летия. Ранее это удалось как раз Мбаппе.

2 – For only the second time in UEFA Champions League history, two players (Jude Bellingham & Phil Foden) aged younger than 21 have scored in the same knockout game, after French pair Kylian Mbappé & Ousmane Dembélé did so during Monaco v Borussia Dortmund in April 2017. Whizz. pic.twitter.com/RzSlyuJr8z