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¼ ЛЧ: о лести Зидана, проклятье Гвардиолы, анархии парижан и злых драконах. Аудиомнение #87
Детально анализируем ответные матчи четвертьфинала в ЛЧ
Фото: FCBN, Eurosport, DAZN, UEFA
Обсуждаем поединки вторника и среды в Лиге чемпионов. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Объясняем, почему не стоит ругать Неймара за реализацию, удивляемся методам уставшего Флика и даем предварительные прогнозы на полуфиналы турнира. "Ливерпуль" повысил качество игры и все равно был обречен на провал, "Челси" заслуженно остановил зарвавшихся португальцев, Гвардиола не перемудрил – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:37 – "Ливерпуль" – "Реал" (0:0). Реализация "красных", мастерство "сливочных", больной боец Вальверде и лесть Зидана;
05:22 – "ПСЖ" – "Бавария" (0:1). Творец Паредес, лидер Неймар, съеденный Киммих;
12:20 – "Челси" – "Порту" (0:1). Переживаем за ноги Пулишича и не принимаем поведение Консейсау;
17:17 – "Боруссия Д" – "Манчестер Сити" (1:2). Зинченко, Фоден и Пеп в полуфинале ЛЧ, судьба дортмундского молодняка;
24:25 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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