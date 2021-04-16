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¼ ЛЧ: о лести Зидана, проклятье Гвардиолы, анархии парижан и злых драконах. Аудиомнение #87

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Детально анализируем ответные матчи четвертьфинала в ЛЧ

¼ ЛЧ: о лести Зидана, проклятье Гвардиолы, анархии парижан и злых драконах. Аудиомнение #87

Фото: FCBN, Eurosport, DAZN, UEFA

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки вторника и среды в Лиге чемпионов. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

Читайте такжеЛучший игрок матча Челси – Порту повторил достижение Месси в ЛЧ, которое Лионель установил 10 лет назад

Объясняем, почему не стоит ругать Неймара за реализацию, удивляемся методам уставшего Флика и даем предварительные прогнозы на полуфиналы турнира. "Ливерпуль" повысил качество игры и все равно был обречен на провал, "Челси" заслуженно остановил зарвавшихся португальцев, Гвардиола не перемудрил – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:37 – "Ливерпуль" – "Реал" (0:0). Реализация "красных", мастерство "сливочных", больной боец Вальверде и лесть Зидана;

05:22 – "ПСЖ" – "Бавария" (0:1). Творец Паредес, лидер Неймар, съеденный Киммих;

12:20 – "Челси" – "Порту" (0:1). Переживаем за ноги Пулишича и не принимаем поведение Консейсау;

17:17 – "Боруссия Д" – "Манчестер Сити" (1:2). Зинченко, Фоден и Пеп в полуфинале ЛЧ, судьба дортмундского молодняка;

24:25 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Неймар Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Порту Сержиу Консейсау Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (Париж) Кристиан Пулишич Килиан Мбаппе Фил Фоден Эрлинг Холанд Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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