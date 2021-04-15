Андриевский: Месси возле меня стоит при стандарте и я не могу поверить, что это он

Полузащитник " Динамо " Александр Андриевский вспомнил матчи киевлян против "Барселоны" в группе ЛЧ нынешнего сезона.

— Матч "Барселона" – "Динамо" – самый памятный в твоей жизни?

— Наверное, самый. Ну и еще мой дебют за сборную. Если брать эту Лигу чемпионов – то многие матчи мы начинали хорошо, как с "Ювентусом", причем оба, но с таким командами на таком уровне мелочи играют большую роль. Они использовали даже не стопроцентные моменты, а мы, к сожалению, не смогли. Думаю, что не хватает опыта таких матчей.

— Первый матч с "Барсой" на "Камп Ноу" – один из лучших матчей "Динамо" за последние пару лет в еврокубках. Как вас настраивал Мистер?

— Заметил, что такие команды дают тебе играть, и сами играют. Очень интересно играть с мячом, главное почувствовать уверенность. Первые 10 минут были очень тяжелые, еще пенальти этот, чуть-чуть шок, но потом пришли в себя. В том матче мы получили огромное удовольствие. У нас даже вроде бы и моментов 100% было больше. Читал в интернете, что болельщики были довольны.

— Цыганков после матча сказал, что за пять лет, что он играет, не вспомнит ни одного выхода один-на-один с вратарем в УПЛ.

— Вот и я не помню, чтобы он выходил один в один. В основном против нас обороняется 9-10 человек возле своей штрафной. Нереально выйти один в один. Вите приходится придумывать, бить из-за штрафной площадки, пенальти, штрафные. Вообще не вспомню, чтобы кто-то из нашей команды выходил, не только Витя.

— Конец матча с "Барсой". Этот легендарный момент, когда ты бежишь, а Месси просто проходит мимо и смотрит на тебя. Это ты настолько в порядке, что Месси даже не идет в прессинг или как?

— Так то уже последние минуты были, он уже просто ходил, высматривал. Заметил, что после первого тайма и в конце – он сразу бежит в раздевалку. Наверное, чтобы у него никто не выпрашивал футболку. Он уже ждал свистка, чтобы уйти, чтобы его никто не трогал.

— А вообще, как он тебе? Инопланетянин?

— Сумасшедший уровень у человека. Было очень приятно с ним сыграть. Он возле меня стоит при стандарте и я не могу поверить, что это он. Это на всю жизнь.

— Бущан пообщался с Буффоном, Де Пена взял футболку у Месси. Ты с кем-то говорил из звезд или может футболку взял?

— Первую футболку для друга взял. Он очень хотел футболку Фати. А после киевского матча у Гризманна футболку взял. Это уже для папы. Ну, моя коллекция вся у папы. Самая примечательная футболка в коллекции? Наверное, Азара, когда с "Челси" играли. У него не было с собой футболки. Наверное, он знал, что не выйдет, сидел на замене. Сказал: "Подожди", и побежал в раздевалку. Потом вернулся и принес футболку. Было очень приятно.