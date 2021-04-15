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Неймар сравнил победу над Баварией с удачным ухаживанием за девушкой

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Бавария" слишком долго ухаживала, ПСЖ - покорил

Неймар сравнил победу над Баварией с удачным ухаживанием за девушкой

sportsfinding

Новина українською

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на доминирование немецкой "Баварии" во владении мячом в обеих играх (0:1, 3:2).

Так же говорят, правда? Вы можете владеть мячом, точно так же, как можете флиртовать с девушкой весь вечер, а потом приходит другой парень и покоряет ее за 5 минут, - сказал Неймар в интервью TNT Sports Brasil.

В первом матче "Бавария" владела мячом 61% времени против 39% у парижан. В ответном матче преимущество тоже было на стороне немцев - 55% против 45%.

Читайте такжеПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
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В статье: Бавария (Мюнхен) Неймар Лига чемпионов ПСЖ
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Комментарии (2)
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satellite (Харьков)
15.04.2021 в 21:27
Была Бавария в оптимальном составе,скорее всего о других девушках шёл бы разговор.
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Ol-g (Одесса)
15.04.2021 в 21:26
Что творится за спиной Левандовски.
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