Неймар сравнил победу над Баварией с удачным ухаживанием за девушкой

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на доминирование немецкой "Баварии" во владении мячом в обеих играх (0:1, 3:2).

Так же говорят, правда? Вы можете владеть мячом, точно так же, как можете флиртовать с девушкой весь вечер, а потом приходит другой парень и покоряет ее за 5 минут, - сказал Неймар в интервью TNT Sports Brasil.

В первом матче "Бавария" владела мячом 61% времени против 39% у парижан. В ответном матче преимущество тоже было на стороне немцев - 55% против 45%.