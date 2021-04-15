Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар сравнил победу над Баварией с удачным ухаживанием за девушкой
"Бавария" слишком долго ухаживала, ПСЖ - покорил
sportsfinding
Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на доминирование немецкой "Баварии" во владении мячом в обеих играх (0:1, 3:2).
Так же говорят, правда? Вы можете владеть мячом, точно так же, как можете флиртовать с девушкой весь вечер, а потом приходит другой парень и покоряет ее за 5 минут, - сказал Неймар в интервью TNT Sports Brasil.
В первом матче "Бавария" владела мячом 61% времени против 39% у парижан. В ответном матче преимущество тоже было на стороне немцев - 55% против 45%.
Популярное сейчас
- Снизили цену: футболист Динамо может переехать летом в Серию А
- Джерси украинца для Эрлинга: Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча ЛЧ
- Зинченко получил среднюю оценку за игру с Боруссией Д
- УЕФА может изменить правило выездного гола
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?