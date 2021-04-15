  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Полузащитник Боруссии: Пенальти по правилам ФИФА не было
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Боруссии: Пенальти по правилам ФИФА не было

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но англичане из Манчестера были лучше

Полузащитник Боруссии: Пенальти по правилам ФИФА не было

Новина українською

Атакующий полузащитник немецкой "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс высказался о пенальти, назначенном в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:2, первый матч - 1:2).

С того места, где я находился, мне показалось, что игра рукой была. Но потом мне сказали, что мяч отлетел от головы Эмре Джан в руку. По правилам ФИФА - это не пенальти.

Если бы такой эпизод произошел на другой стороне поля, то мы бы тоже громко протестовали. Нужно быть честными. Нужно честно признать, что "Сити" был лучше и умнее в этой игре.

Нужно признавать это без зависти. Если бы мы не пропустили, то могли бы оставить шансы. Мы могли получить лучшие моменты после контратак. Но, к сожалению, мы не смогли, цитирует Goal.com.

Во втором тайме "Манчестер Сити" реализовал пенальти за попадание мяча в руку Джана в штрафной. Ответный матч обслуживал судья Карлос дель Серро Гранде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс ФИФА Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
16.04.2021 в 00:16
Авжеж! Чірк по голові і можна руками грати
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...