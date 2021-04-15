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Полузащитник Боруссии: Пенальти по правилам ФИФА не было
Но англичане из Манчестера были лучше
Атакующий полузащитник немецкой "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс высказался о пенальти, назначенном в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:2, первый матч - 1:2).
С того места, где я находился, мне показалось, что игра рукой была. Но потом мне сказали, что мяч отлетел от головы Эмре Джан в руку. По правилам ФИФА - это не пенальти.
Если бы такой эпизод произошел на другой стороне поля, то мы бы тоже громко протестовали. Нужно быть честными. Нужно честно признать, что "Сити" был лучше и умнее в этой игре.
Нужно признавать это без зависти. Если бы мы не пропустили, то могли бы оставить шансы. Мы могли получить лучшие моменты после контратак. Но, к сожалению, мы не смогли, цитирует Goal.com.
Во втором тайме "Манчестер Сити" реализовал пенальти за попадание мяча в руку Джана в штрафной. Ответный матч обслуживал судья Карлос дель Серро Гранде.
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