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Неймар – лучший футболист недели в Лиге чемпионов
Не забил, но был активен
UEFA
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар был признан лучшим игроком недели в главном клубном европейском турнире. 13 апреля в ответном поединке ¼ финала Лиги чемпионов французы уступили мюнхенской "Баварии" (0:1), однако все равно вышли в полуфинал турнира (первый матч – 2:3), где сыграют с "Манчестер Сити".
Лучшим игроком той встречи признали Неймара. Он имел несколько убойных моментов, чтобы отличиться, был активен и постоянно выводил своих партнеров на свободное пространство.
Также отметим, что на награду претендовали полузащитник "Реала" Каземиро, атакующий хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган и вингер "Челси" Кристиан Пулишич.
???? Игрок недели в #ЛигаЧемпионов - Неймар! ????— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 16, 2021
Как вам итоги голосования? ???? pic.twitter.com/x7ZeDZc9iM
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