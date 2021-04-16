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Неймар – лучший футболист недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Не забил, но был активен

Неймар – лучший футболист недели в Лиге чемпионов

UEFA

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар был признан лучшим игроком недели в главном клубном европейском турнире. 13 апреля в ответном поединке ¼ финала Лиги чемпионов французы уступили мюнхенской "Баварии" (0:1), однако все равно вышли в полуфинал турнира (первый матч – 2:3), где сыграют с "Манчестер Сити".

Лучшим игроком той встречи признали Неймара. Он имел несколько убойных моментов, чтобы отличиться, был активен и постоянно выводил своих партнеров на свободное пространство.

Также отметим, что на награду претендовали полузащитник "Реала" Каземиро, атакующий хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган и вингер "Челси" Кристиан Пулишич.

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В статье: Неймар Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (8)
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Барсепиниус (землянин)
16.04.2021 в 15:30
Месси все равно круче!
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0
-2
prockop4uck (Киев)
16.04.2021 в 15:35
В плане навалить в шорты? Да, равных ему нет
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0
0
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Spokoyno (Киев)
16.04.2021 в 13:59
Те що він творив на полі дійсно неймовірно! Проте у футбол перемагають ті хто більше забив а тут Неймару можна пригадати принаймні ТРИ нереалізовані моменти.
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+1
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.04.2021 в 14:22
Ну, більше забили Чупо-Мотінг, Таремі, Белінгем, Марез з точки і Фоден. То що, хтось із них, пане дядьку експерте?
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+3
0
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Spokoyno (Киев)
16.04.2021 в 15:08
Та Junior... Ви ж безперечно зрозуміли що диво фінти, без головного ДИВА - голу... Трошки марніють. А тим "обожнювачам симулянта" хоч раз таку увагу опонентів на собі відчути...
+1
-2
Леонід Скачков (Рівне)
16.04.2021 в 13:58
Найкращий симулянт-це точно!Дуже хочу,щоб Мансіті порвало жабоїдів в клоччя!!!
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+2
-2
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trafalgar (Запорожье)
16.04.2021 в 14:41
++++
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-1
ysebe1970 (Бровары)
16.04.2021 в 15:21
Нам бы в сборную такого симулянта..
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