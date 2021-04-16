Неймар – лучший футболист недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар был признан лучшим игроком недели в главном клубном европейском турнире. 13 апреля в ответном поединке ¼ финала Лиги чемпионов французы уступили мюнхенской "Баварии" (0:1), однако все равно вышли в полуфинал турнира (первый матч – 2:3), где сыграют с "Манчестер Сити".

Лучшим игроком той встречи признали Неймара. Он имел несколько убойных моментов, чтобы отличиться, был активен и постоянно выводил своих партнеров на свободное пространство.

Также отметим, что на награду претендовали полузащитник "Реала" Каземиро, атакующий хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган и вингер "Челси" Кристиан Пулишич.