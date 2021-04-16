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В Реале заявили, что нападение на клубный автобус поспособствовал победе над Ливерпулем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Инстинкт убийцы

В Реале заявили, что нападение на клубный автобус поспособствовал победе над Ливерпулем

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде высказался об атаке на клубный автобус перед матчем Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" (0:0, первый матч - 3:1).

Я прибыл из Уругвая, и там такие поступки привычные. Это нормально.

Ты получаешь дополнительную мотивацию для того, чтобы выйти на поле с инстинктом убийцы и выдать свой максимум, - добавляет ESPN.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Федерико Вальверде
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
16.04.2021 в 20:26
В Реале заявили, что нападение на клубный автобус поспособствовАЛ победе над Ливерпулем
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