В Реале заявили, что нападение на клубный автобус поспособствовал победе над Ливерпулем

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде высказался об атаке на клубный автобус перед матчем Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" (0:0, первый матч - 3:1).

Я прибыл из Уругвая, и там такие поступки привычные. Это нормально.

Ты получаешь дополнительную мотивацию для того, чтобы выйти на поле с инстинктом убийцы и выдать свой максимум, - добавляет ESPN.