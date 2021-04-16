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Наставник ПСЖ: Рад сыграть против лучшего тренера мира
Дифирамбы перед противостоянием
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино одобрительно отозвался о Пепе Гвардиоле перед матчами против английского "Манчестер Сити" в 1/2 Лиги чемпионов.
Я рад сыграть против Пепа, потому что, как я считаю, это лучший тренер мира. Матчи против него помогают стать лучше.
"Манчестер Сити" - очень хорошая команда, и ее создал Пеп. Я думаю, он показывает то же, что и в "Барселоне", и в "Баварии", - сказал аргентинец в интервью El Larguero.
Матчи "Манчестер Сити" с "ПСЖ" состоится 28 апреля и 4 мая.
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