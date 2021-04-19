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Официально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги

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(4 голосов)

Футбол мертв?

Официально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Шесть клубов из Англии (“Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Челси”, “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Тоттенхэм”), три из Испании (“Реал” Мадрид, “Барселона”, “Атлетико”) и три из Италии (“Ювентус”, “Милан”, “Интер”) поставили подписи под документом, утверждающим создание так называемой “Суперлиги”.

Как говорится в официальном заявлении, в ближайшее время к лиге присоединятся еще три клуба.

Клубы-создатели лиги намерены вести дискуссии с УЕФА и ФИФА, чтобы установить “партнерские отношения на благо новой лиги и футбола в целом”.

Цели нового турнира

“Создание Суперлиги происходит в тот момент, когда глобальная пандемия усилила нестабильность существующей ныне европейской футбольной экономической модели. На протяжении последних лет клубы-основатели лиги имели перед собой цель улучшить качество и интенсивность существующих европейских соревнований, и такой формат соревнования, чтобы топ-клубы и игроки могли соревноваться друг с другом на регулярной основе.

Пандемия показала, стратегическое видение и последовательный коммерческий подход являются необходимыми для усиления ценности и поддержки всей европейской футбольной пирамиды. В последние месяцы между разными футбольными сторонами велись интенсивные переговоры. Клубы-основатели считают, что существующие предложения не решали фундаментальные проблемы, такие как проведения высококачественных матчей и дополнительной финансовой поддержки для футбольной пирамиды в целом”.

Формат соревнования

20 участников. 15 клубов-основателей и квалификация для еще пяти команд каждый год согласно достижениям в прошлом сезоне.

Матчи будут проходить посреди недели, чтобы клубы-участники лиги продолжали участие в национальных чемпионатах.

Старт турнира в августе. Клубы разделены на две группы по десять команд, матчи проводятся дома и на выезде. Первые три команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, четвертые и пятые команды оспорят еще одно в 1/4 в плей-офф. Начиная с четвертьфинала плей-офф состоит из двух матчей, финал состоит из одной игры на нейтральном поле.

Планируется создание и альтернативной женской лиги.

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Деньги

“Новый ежегодный турнир будет способствовать значительному экономическому развитию и поддержке европейского футбола благодаря неограниченным платежам солидарности. Они будут расти с увеличением доходов лиги. Эти платежи солидарности будут значительно выше, чем те, которые генерируются нынешними евротурнирами. Ожидаются, что они будут выше 10 миллиардов евро. Соревнование будет иметь устойчивое финансовое основание, при этому клубы-основатели будут иметь прописанную систему расходов. В обмен на их обязательства, клубы-основатели получат 3.5 миллиарда евро исключительно на поддержку своих инвестиционных вкладов в инфраструктуру и компенсацию потерь от пандемии".

Что говорят основатели лиги, Перес, Аньелли и Глейзер

Флорентино Перес, президент “Реала” и первый председатель правления Суперлиги

“Мы будем на каждый уровне помогать футболу занять достойное ему место в мире. Футбол – единственный в мире глобальный вид спорта, у него четырьмя миллиардами болельщиков. Мы, большие клубы, должны удовлетворить их желания”.

Андреа Аньелли, председатель “Ювентуса” и сопредседатель Суперлиги

“12 клубов-основателей представляют миллиарды болельщиков по всему миру. Мы выиграли 99 трофеев. Мы объединились в этот критический момент, чтобы трансформировать европейские соревнования, чтобы обеспечить нашей любимой игре долгосрочное будущее. Мы сможет укрепить солидарность, предоставляя болельщикам и футболистам-любителям регулярные топ-матчи, которые будут подпитывать их страсть к игре и будут предоставлять им образцы для подражания”.

Джоэл Глейзер, сопредседатель “Манчестер Юнайтед” и сопредседатель Суперлиги

“Объединив лучшие клубы и лучших игроков мира для регулярных матчей между собой, Суперлига открывает новую главу в европейском футболе. Она обеспечит топ-соревнование в топ-условиях и увеличит финансовую поддержку для всей футбольной пирамиды”.

Инициатором создания нового турнира стали президент “Реала” Флорентино Перес и американские владельцы трех клубов АПЛ (“Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуль”, “Арсенал”).

Ранее УЕФА, английская футбольная ассоциация, королевская футбольная ассоциация Испании, итальянская футбольная федерация, английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А выступили с совместным заявлением, осуждающим отступников. “Мы рассмотрим все доступные нам меры, на всех уровнях (юридическом и спортивном), чтобы предотвратить это. Футбол базируется на соревновательным принципе. Он не может быть другим”, – говорится в заявлении. УЕФА и национальные лиги угрожают клубам тем, что они “будут исключены из всех соревнованиях на национальном и европейском уровне, а игроки из этих клубов не смогут выступать за свои национальные сборные”. Глава английской лиги Ричард Мастерс направил “шестерке АПЛ” письмо, в котором утверждается, что им придется покинуть АПЛ ради участия в Суперлиге.

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Планы по созданию "Суперлиги" были осуждены Премьер-министром Великобритании Борис Джонсом и лидером Лейбористской партии Киром Стармером. Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал французские клубы за отказ от участия в проекте “Суперлиги”.

12 клубов объявили о создании “Суперлиги” за день до того, как УЕФА планировал провести презентацию новой реформы Лиги чемпионов. Председатель ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли (шеф “Ювентуса” – прим.ред.) до сегодня считался союзником главы УЕФА Александера Чеферина.

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В статье: Суперлига Суперлига УЕФА
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Комментарии (29)
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Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 02:16
Нет господа, Суперлига это не драчка за бабки между УЕФА и жирными котами. Котам начхать на УЕФА. Как верно заметил кто-то на другой ветке по этой теме, Суперлига это Биткоин. Очень метко по-моему.
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0
-1
Ol-g (Одесса)
19.04.2021 в 02:15
Побачимо, чи будуть суміщати СЛ та інші турніри. Поки що незвичайно. Обидві сторони хочуть лаве.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 02:13
Но эти три чемпионата без своих лидеров --- ничто.
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
19.04.2021 в 02:08
Для нескольких клубов это, конечно, большие бабки, но всем понятно, что временные. Перес и ему подобные сорвут куш поначалу. А дальше что? Откровенно говоря: что Суперлига, что новый формат ЛЧ — дичь для болельщиков остальных менее топовых либо не совсем топовых команд.
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0
-1
garry1530962 (Новомосковск)
19.04.2021 в 02:04
Создание Суперлиги и негативная реакция УЕФА - это все только драка за деньги, и не более того. А вот у меня есть вопрос. Во Франции ПСЖ всех выносит. Неинтересно. В Испании 3 клуба, остальные - обоз. В Португалии Порту и Бенфика. В Украине Динамо и Шахтер. Везде есть 2-3-4 гранда, а остальные ... Ну, разве что Англия в этом плане выделяется, там грандам спокойной жизни нет. Зато у остальных, если гранд играет с середнячком, то вопрос только один - сможет ли середнячок хоть одно очко отобрать? Это что, такой футбол сильно интересный, да? Мне, например, нравится создание Суперлиги. Свести грандов в кучу и пусть друг другу морды бьют НА РАВНЫХ!!! А мы будем смотреть суперфутбол.
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0
-2
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trust in LFC1892 (Киев)
19.04.2021 в 02:06
А чем вас не устраивает смотреть на этот мордобой на стадиях ЛЧ: 1/4, 1/2, Финал ??? А где-то даже раньше.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 02:11
Где-то гранды поняли, что можна заработать больше, не делясь со скотами из уефа.
0
0
avatar
Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 02:09
Суперлига - суперфутбол!
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0
-3
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
19.04.2021 в 02:02
Не дай бог этим обоссаным авантюристам - владельцам англ. клубов - порушить то, что сейчас представляет собой АПЛ. А это самый интересный, самый успешный, самый конкурентный, самый богатый, самый кайфовый чемп на Земле. Просто закрою для себя футбол на этом. Надеюсь, мимо своего котла в аду ОНИ не пройдут.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 02:02
Все самое интересное впереди...
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0
0
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Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 02:00
Мы, барселонцы, от всей души приветствуем Суперлигу!
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0
-3
Djon (Киев)
19.04.2021 в 02:04
Помилочка, треба казати: "ми барсевівці"
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0
0
avatar
Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 02:08
Вы любезнейший наверное хотели сказать реалОвцы?
0
0
Djon (Киев)
19.04.2021 в 02:12
Мені однаково огидні і реаловці і барсевівці
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 02:15
У вас динамівське серце.
0
0
nick58 (Запорожье)
19.04.2021 в 01:59
Итак, можно уже поздравлять ПСЖ с победой в Лиге чемпионов? Ведь остальные 3 четвертьфиналиста - должны быть дисквалифицированы, согласно заявлению УЕФА
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+1
0
avatar
Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 02:01
Пусть жабоеды порадуются.
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0
-5
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.04.2021 в 01:57
Жах. Маю надію, що це просто форма тиску на УЕФА. Не вірю, що з цього щось вийде.
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+4
0
Djon (Киев)
19.04.2021 в 01:56
Нехай створюють свою суперлігу всупереч УЕФА і роблять все, що захочуть. Но при цьому іх слід виперти з усіх турнірів під егідою УЕФА, включаючи чемпіонати своїх країн.
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+5
0
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таврия19752009 (симферополь)
19.04.2021 в 01:49
Перес и сюда свою руку запустил .зачем это Барселоне?
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+1
0
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
19.04.2021 в 01:48
Ох ща им вставят дуло с мушкой)))
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+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
19.04.2021 в 01:44
Подготавливаю попкорн, УЕФА это так просто не оставит.
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+6
0
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Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 01:57
УЕФА это уже рудимент современного футбола. Вслед за переформатизацией человечества идёт и переформатизация футбола. Это процесс неизбежный и неотвратимый. Да здравствует Суперлига!
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0
-5
Djon (Киев)
19.04.2021 в 01:59
рудимент - це ти і тобі подібні
+3
0
avatar
Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 02:03
Извините товарищ, но я вас уже где-то не видел. Всего вам хорошего.
0
-1
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trafalgar (Запорожье)
19.04.2021 в 01:39
просто уепищная лига
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+6
0
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Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 01:41
Ну почему же? Будет очень интересно и зрелищно.
Ответить
0
-4
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Барселиниус (настоящий)
19.04.2021 в 01:37
Футбол умер. Да здравствует Футбол! Товарищи, Суперлига, о необходимости которой всё время говорили большиемешки, таки создалась! Ура товарищи!
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0
-8
FC Energy (Новая Каховка)
19.04.2021 в 01:43
Исключить из всех соревнований и варитесь в своем котле, делов-то. Похороны, ура!
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+5
0


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