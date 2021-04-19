Источник: Лига чемпионов и Лига Европы временно приостановлены по причине создания Суперлиги

Розыгрыши главных клубных европейских турниров, Лиги чемпионов и Лиги Европы, временно приостановлены из-за создания нового соревнования, европейской Суперлиги.

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира. Вполне возможно, что речь идет о следующих розыгрышах турнира, а не о текущих – представитель прессы не уточняет и не информирует общественность об этом.

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Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, босс мадридского "Реала". Заявление подписали "МЮ", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" из Англии, "Реал", "Барселона" и "Атлетико" от Испании, "Ювентус", "Милан" и "Интер" от Италии.