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Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Лига чемпионов и Лига Европы временно приостановлены по причине создания Суперлиги

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Последствия взрыва

Источник: Лига чемпионов и Лига Европы временно приостановлены по причине создания Суперлиги

Agansport

Новина українською

Розыгрыши главных клубных европейских турниров, Лиги чемпионов и Лиги Европы, временно приостановлены из-за создания нового соревнования, европейской Суперлиги.

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира. Вполне возможно, что речь идет о следующих розыгрышах турнира, а не о текущих – представитель прессы не уточняет и не информирует общественность об этом.

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Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, босс мадридского "Реала". Заявление подписали "МЮ", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" из Англии, "Реал", "Барселона" и "Атлетико" от Испании, "Ювентус", "Милан" и "Интер" от Италии.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Суперлига
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Комментарии (6)
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Лекарь (село Дарница)
19.04.2021 в 11:49
Научитесь, уроды, жить по средствам. Разогнали футбольную гонку вооружений, а теперь им денег мало на нее. Сволочи
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Лекарь (село Дарница)
19.04.2021 в 11:47
Дисквалификация. Точка. Дисквалифицировать всех: боссов, тренеров, футболистов. А так же: арбитров, комиссаров и прочих чинуш, дисквалифицировать арены и стадионы. Дабы было неповадно. Я понимаю торги и желание больше заработать. Но вот такой сепаратизм я не понимаю. Гарри Невилл прав - это АЛЧНОСТЬ, в чистом виде
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Ol-g (Одесса)
19.04.2021 в 11:46
УЕФА расширяли ЛЧ, хотели заработать на количестве, а не качестве. А подумать над некоторым сокращением клубов и заработать на качестве, а не на количестве? И не провоцировать? Ну, чтобы клубы, вплотную приближающиеся к топ, тоже могли поиграть в ЕК:
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Steelen (Запорожье)
19.04.2021 в 11:38
Кто то хочет расколоть футбол, и похоже у него это начало получаться. Это вброс яблока раздора.
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 10:55
Психические осложнения после ковида.
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+1
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scorpius (Ck)
19.04.2021 в 10:55
Понеслась
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