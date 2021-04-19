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Ответ Суперлиге: в УЕФА одобрили реформу Лиги чемпионов, обновленный формат стартует через 3 года

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Много изменений

Ответ Суперлиге: в УЕФА одобрили реформу Лиги чемпионов, обновленный формат стартует через 3 года

UEFA

Новина українською

В УЕФА одобрили реформу главного клубного европейского турнира, обновленный розыгрыш соревнования мы увидим уже в 2024 году. По информации Deutsche Welle, авторитетной немецкой телерадиокомпании, в турнире будут выступать 36 команд вместо 32.

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Клубам, которые не пройдут квалификацию в ЛЧ, предоставят новые места. Обновленный формат предусматривает одну лигу, а не разделение на группы.

Сообщается, что 8 лучших коллективов будут выходить в плей-офф. Остальным придется проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов, а также увеличение доходов.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Суперлига
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Комментарии (2)
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Динамiт (Василькiв)
19.04.2021 в 13:23
Молодцi ! Бариг - на шпалю !
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football_soccer (Украина)
19.04.2021 в 13:29
УЕФА это и есть самые главные барыги европейского футбола
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