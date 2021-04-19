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Ответ Суперлиге: в УЕФА одобрили реформу Лиги чемпионов, обновленный формат стартует через 3 года
Много изменений
UEFA
В УЕФА одобрили реформу главного клубного европейского турнира, обновленный розыгрыш соревнования мы увидим уже в 2024 году. По информации Deutsche Welle, авторитетной немецкой телерадиокомпании, в турнире будут выступать 36 команд вместо 32.
Клубам, которые не пройдут квалификацию в ЛЧ, предоставят новые места. Обновленный формат предусматривает одну лигу, а не разделение на группы.
Сообщается, что 8 лучших коллективов будут выходить в плей-офф. Остальным придется проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов, а также увеличение доходов.
BREAKING— DW Sports (@dw_sports) April 19, 2021
UEFA approve the suggested Champions League reform, which will take place from 2024. pic.twitter.com/9sVkuF2mBp
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