Ответ Суперлиге: в УЕФА одобрили реформу Лиги чемпионов, обновленный формат стартует через 3 года

В УЕФА одобрили реформу главного клубного европейского турнира, обновленный розыгрыш соревнования мы увидим уже в 2024 году. По информации Deutsche Welle, авторитетной немецкой телерадиокомпании, в турнире будут выступать 36 команд вместо 32.

Клубам, которые не пройдут квалификацию в ЛЧ, предоставят новые места. Обновленный формат предусматривает одну лигу, а не разделение на группы.

Сообщается, что 8 лучших коллективов будут выходить в плей-офф. Остальным придется проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов, а также увеличение доходов.

