Почему я не буду смотреть европейскую Суперлигу

В воскресенье “Реал” не смог обыграть “Хетафе”, “Ювентус” проиграл “Аталанте”, а “Арсенал” едва унес ноги в матче с 18-й командой АПЛ “Фулхэмом”. Позже эти клубы объявили о своем участии в так называемой “Суперлиге”

Я не понимаю, почему в новой лиге должна быть приставка “супер” .

Давайте присмотримся к клубам, которые участвуют в этом турнире.

“Арсенал” не играет в Лиге чемпионов с 2017 года и не попал бы в нее в этом году через АПЛ (девятое место после 32 туров), “Милан” в последний раз был в Лиге чемпионов в 2013-м году. “Интер” не играл в ней с 2013 по 2018-й год, а сейчас не вышел из группы, “Ливерпуль” не играл в Лиге чемпионов с 2010 по 2017-й год. “Тоттенхэм” в 2019-м году был в финале, но до этого только один раз доходил до 1/4, “Манчестер Сити” не был в Лиге чемпионов с 1992 по 2010-й год. “Манчестер Юнайтед” был в ней только четыре раза с 2012 по 2021-й год, и не вышел из группы в этом сезоне. В этом розыгрыше “Барселона” вылетела из 1/8 , как и “Ювентус” с “Атлетико”. “Челси” не был в плей-офф с 2014 по 2020 год. По-настоящему элитным можно назвать только “Реал”, но и у него был период с 2005 по 2010-й год, когда он не мог преодолеть 1/8.

А теперь обратим внимание на другие цифры. Совместный долг 12 клубов-отступников составляет 8.5 млрд евро.

Успешное выступление в одном сезоне Лиги чемпионов может принести европейскому топ-клубу более 100 миллионов евро, в то время как Суперлига дает более 300 млн евро за сезон без учета результатов.

Владельцы 12 клубов-отступников не хотят полагаться на случайность или непредсказуемость – на те качества, которые делают футбол особенным. Для них не важен спорт. Для них футбол – это бизнес. А в бизнесе важны перспектива и долгосрочное планирование.

Для 12 клубов-отступников предсказуемость (враг спорта) – это хорошо. Предсказуемость позволяет минимизировать риски. Доход будет гарантированным, не нужно бояться, что ты пролетишь мимо Лиги чемпионов.

“Дети мечтают о победе в Чемпионате мире или Лиге чемпионов – но не в Суперлиге. Радость от больших матчей бывает только потому, что они случаются один или два раза в год, но не каждую неделю...” Месут Озил

“Правда в том, что эти так называемые суперклубы – это плохо управляемые машины по сжиганию денег. Во времена невероятного развития рынка они и близки не смогли выработать устойчивую бизнес-модель. Если бы я был инвестором, я бы задавался вопросом, правильные ли это партнеры для бизнеса. В конечном итоге они сожгут деньги от Суперлиги в точности так, как они сжигали деньги от ЛЧ”, – говорил в феврале глава Бундеслиги Кристиан Зойферт.

Долг “Барселоны” превысил миллиард евро, миланский “Интер” не может рассчитаться с “Реалом” за трансфер Хакими, “Арсенал” и “Тоттенхэм” обращались за государственной помощью, “Реал” не совершил летом ни одного трансфера.

“Арсенал” не хочет оставаться за спинами таких команд как “Лестер” и “Вест Хэм”. “Ювентус” не хочет вылетать в Лиге чемпионов от “Аякса”, “Лиона” и “Порту”.

“Я влюбился в футбол, в футбол болельщиков, и у меня была мечта увидеть мою команду в матчах с лучшими. Если Суперлига будет создана, эта мечта умрет. Надеждам болельщиков других клубов увидеть победы своих команд над грандами придет конец. Я люблю футбол, и я не могу об этом молчать. Я верю в улучшенную Лигу чемпионов, но в не этот грабеж, совершенный богачами. Это не имеет ничего общего с самым прекрасным спортом на земле”. Андер Эррера

Владельцы 12 клубов-отступников не думают о развитии футбола, а то, как они соблазняют нас громкими вывесками (топ-матч каждую неделю!) – это только PR и прикрытие их неумелого менеджмента, и нежелания понимать, что такое футбол. Их не волнуют трофеи, не волнуют победы. Только увеличивающийся с каждым годом доход. Спросите у болельщиков “Арсенала”.

Для владельцев 12 клубов-отступников не важны национальный колорит и культурные различия. Им безразличны их преданные болельщики, которые готовы в холодной февральский вечер заполнить 70000-тысячний “Олд Траффорд”, чтобы посмотреть скучную нулевку с “Бернли”. Клуб как местная гордость, как неотъемлемая часть своего сообщества – все это для них не имеет значения. Только глобальный рынок, только развитие брендов, только продажа “контента”, не болельщики – а “потребители”.

“Что такое футбольный клуб? Это не здания, не руководство и не люди, которым платят деньги, чтобы его представлять. Это не телевизионные контракты, не суммы отступных, не маркетинговые отделы и не VIP-ложи. Футбольный клуб – это атмосфера, это страсть, это преданность и гордость своим городом. Сэр Бобби Робсон

Я понимаю, что защищать УЕФА и руководство национальных лиг – это бессмысленно. Понятно, что идет война “денег против денег”. Но я против исчезновения соревнования. Турнир из которого невозможно вылететь, и в которой невозможно попасть – для меня это не имеет смысла.

Поэтому я не буду смотреть европейскую “Суперлигу”.