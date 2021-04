Суперлига пока не турнир, а только шантаж УЕФА. К нему клубы подтолкнула пандемия

Давайте начнем с самого важного: Суперлига - пока еще не турнир.

Чтобы стать турниром, ей необходимы утвержденный регламент, точный календарь, договора со спонсорами и ТВ-трансляторами, а также полный список участников. Ничего этого пока нет.

Последние заявления боссов "Порту" и дортмундской "Боруссии", а также опровержение от DAZN насчет покупки ТВ-прав, наталкивают на мысль, что все не так просто, как пытаются изобразить Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Несмотря на очевидную коммерческую выгоду от проекта, его потенциальные участники еще колеблются.

Суперлиге же, чтобы оправдать свое название, нужны немецкие клубы с их историей и неповторимой культурой боления, а также деньги и суперзвезды "ПСЖ". Без этих составляющих приставку "супер" можно смело убирать.

The yellow wall. Forever and ever. pic.twitter.com/tKr7h9yGI1 — kringo (@notkringe) April 19, 2021

В общем, процесс далек от завершения и не факт, что его доведут до конца. Тем более, что это не самоцель клубов-отступников. Все, что их интересует - это деньги, а где их зарабатывать - вопрос второстепенный.

***

Гранды неспроста объявили о своей инициативе прямо посреди сезона. Именно сегодня УЕФА объявил о "реформе" Лиги чемпионов, вокруг которой шли ожесточенные дебаты.

Большие клубы требовали от регулятора увеличить их долю в пироге и уменьшить количество проходных матчей. УЕФА проигнорировал требования, и наоборот увеличил число участников ЛЧ с 32 до 36. Поняв, что теперь ему предстоит еще больше выездов в Киев, Белград и Прагу, а резкого роста доходов не будет, Перес пошел в наступление.

◾️ La formule actuelle de la Ligue des champions

◾️ La formule de la Ligue des champions 2024

◾️ Le projet de #SuperLeague



Les détails du projet de Super Ligue https://t.co/nIfxX8O0F4 pic.twitter.com/aarmBeaz9J — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 19, 2021

Конечно, процесс ускорила пандемия. При пустых трибунах большие клубы за год погрязли в таких долгах, из которых будет сложно выпутаться.

"Барселона" должна кредиторам более миллиарда евро. "Реал" запланировал 70 млн убытков по итогам сезона; долг "МЮ" за прошлый сезон вырос на 133% и уже достиг 500 млн фунтов; "Ювентус" только за первую половину текущего финансового года потерял 113 млн. Не лучше дела и у остальных.

Большие клубы ждали, что УЕФА поможет им справиться с нагрузкой, но тот отморозился и не предложил ничего внятного. Это и есть главная причина возникновения Суперлиги.

Боссы топов понимают: если вакцинация затянется (что уже происходит), а их доход останется на прежнем уровне, им конец. Клубы поменьше уже начали задыхаться под долговой нагрузкой. Например, Жерар Лопес был вынужден отдать "Лилль" инвестиционному фонду, у которого занимал деньги. По той же схеме банки вскоре отожмут "Барселону" с "Атлетико", если их дела не пойдут вверх.

On a net basis, #Atleti have one of the highest debts in Liga, rising from €751m to €789m in 2019. This is only below Barcelona €809m, but a lot more than Valencia €405m, Real Madrid €292m, Valencia €339m and Espanyol €125m. pic.twitter.com/fWHRSWpary — Swiss Ramble (@SwissRamble) January 7, 2020

***

В общем, вся эта идея с Суперлигой - это не о роскоши, а о желании выжить в условиях, весьма враждебных к индустрии развлечений, завязанной на продаже билетов.

Да, это ударит по маленьким клубам, для которых раньше в ЛЧ генерировали доход именно гранды. Но какое дело Пересу и Лапорте до загребского "Динамо"? У них своих проблем по горло: у одного подвисла реконструкция "Бернабеу" на 800 млн, а другой по всему миру ищет деньги на приличного центрфорварда.

Чеферин предлагает 100-130 млн за сезон ЛЧ, тогда как JP Morgan сулит 350 млн за один розыгрыш Суперлиги. В кризисное время такие предложения не отвергают, какими бы не были риски.

Впрочем, их размер еще предстоит выяснить. УЕФА грозится убрать клубы-отступники из национальных чемпионатов, а их игрокам не позволить выступать за сборные. Если честно, это смахивает на блеф.

Looking at the most valuable football clubs according to the 2020 edition of our Clubs’ Valuation report (figures as of 1 January 2020, pre-pandemic), the top 15 include 11 of the 12 founding members of the newly proposed European Super League.#SuperLeague #ESL pic.twitter.com/dxyP1E9Y80 — KPMG Football Benchmark (@Football_BM) April 19, 2021

Ну кому нужны сборные без звезд? В мартовском матче Англии против Польши в основе "Трех Львов" лишь трое футболистов представляли не учредителей Суперлиги - Ник Поуп, Деклан Райс и Калвин Филипс. Та же ситуация у испанцев, французов, итальянцев. Запретив игрокам из Суперлиги выступать за сборные, УЕФА просто прикончит их как институт. Увидев, что настоящих звезд нет, рынок покинут спонсоры, ТВ-трансляторы, и через 2-3 года матч Германия - Испания можно будет посмотреть бесплатно в YouTube.

Второй скользкий момент - запрет на участие в национальных лигах. Опять же - кому нужна Примера без "Реала" и "Барсы"? Разве что гикам да локальным фанатам из испанской глубинки. Весь остальной мир покупать такой чемпионат не будет.

Да и сможет ли УЕФА не пустить "Реал" и "Барсу" в Примеру? Королевская испанская федерация футбола (RFEF) входит в УЕФА, но Примеру и Сегунду организует не она, а Ла Лига. Послушает ли она УЕФА, если это будет означать многократное падение ее собственного дохода? Очень сомнительно.

Social media engagement in the first half of 2020:



1- Juventus 889M

2- Barcelona 702M

3- Liverpool 599M

4- Real Madrid 576M

5- Man.UTD 538M



More interactions ultimately mean brand growth and increased income. @Gazzetta_it pic.twitter.com/WSmAuE8dcw — Around Turin (@AroundTurin) July 18, 2020

***

Так что УЕФА делает грозную мину при плохой игре. Демарш грандов вскрыл простую истину: регулятор - ничто без клубов, генерирующих для него доход.

Никто не смотрит ЛЧ ради пафосного сына партийного адвоката Чеферина и бывшего повелителя шариков Инфантино, но они годами берут процент от денег, заработанных Месси, Роналду, Азаром, Гвардиолой, Моуриньо и прочими гениями.

Неплохо устроились, да? Еще и вредить умудряются. Странные турниры, вроде Лиги Наций и клубного чемпионата мира, загрузили календарь настолько, что лазареты всех грандов без исключения завалены травмированными. Да и постоянные коррупционные скандалы в Ньоне тоже не идут футболу на пользу.

UEFA President Aleksander Čeferin says players taking part in the Super League will be banned from the FIFA World Cup and UEFA European Football Championship.



Wow. pic.twitter.com/7rfoFDc6CX — SPORTbible (@sportbible) April 19, 2021

По факту, ФИФА и УЕФА давно выродились в лишнее, даже вредоносное звено в пищевой цепочке. Отцепив его, никто ничего не потеряет.

***

В УЕФА все понимают, поэтому и не спешат с санкциями, а только пугают на словах. Даже про равенство в кои-то веки вспомнили. Смешно слушать.

УЕФА сам помогал создавать пропасть между бедными и богатыми - не замечал скупку грандами всех стоящих талантов из периферии в 18-20 лет; разрешал трансферы по 100-200 млн евро; одобрительно кивал, когда шейхи тратили миллиарды, создавая гранды на пустом месте. Но стоило клубам замахнуться на долю УЕФА в пироге, как лицемер Чеферин прозрел.

Любой футбольный болельщик подтвердит, что Суперлига существует уже лет 10-15. Начиная с 2004 года, "Реал" и "Барса" выиграли все чемпионства в Испании, кроме одного. "Бавария" выиграла все Серебряные Салатницы с 2013-го; "ПСЖ" победил в 8 из 9 последних розыгрышей Лиги 1; "Ювентус" тоже забрал все титулы в 2012-20 годах; АПЛ всего раз с 1995-го выиграл не представитель Big-6. В Лиге чемпионов сенсаций не видно с далекого 2004-го.

Spending in Europe since 2008

Man City - £1.4bn

Barcelona - £1.01bn

PSG - £1.01bn

Chelsea - £1bn

Man United - £897m

Real Madrid - £861m

Liverpool - £820m

Juventus - £811m

Haters keep on hating!#MUFC pic.twitter.com/AUpkfuPHQO — Red Army! (@RedorDead07) May 1, 2018

Никаким равенством в футболе не пахнет, и при этих обстоятельствах появление закрытого клуба богатых было делом времени. Пандемия и финансовый кризис лишь катализировали процесс, запущенный давным-давно.

***

Хорошо ли это? Плохо ли? Нет, это просто жизнь. Куда шли, туда и пришли - вот и все резюме.

Самое смешное, что даже миллиарды JP Morgan не спасут "Барсу" или "Милан" на дистанции, если у них не вырастет качество менеджмента. Когда тратишь 400 млн на Коутиньо и Дембеле, тогда тебе любых средств по итогу будет мало. Но это уже тема для другого разговора.

Что же касается Суперлиги, то, умоляю, не рассказывайте, что вы не будете ее смотреть. Еще как будете. Эль Класико соберут огромную аудиторию даже под эгидой федерации футбола Крыжопольского района. Мы их смотрим не ради эгиды, а ради Месси, Модрича, Бускетса, Марсело, Рамоса, Пике.

| The El Clasico registered 1.8 million viewers on Movistar La Liga and was the most watched of the day on pay television. It was viewed in a total of 182 countries with a potential audience of some 650 million viewers. @diarioas pic.twitter.com/YICnCtpAMp — Madrid Xtra. (@MadridXtra) April 11, 2021

Если они будут играть в Суперлиге - значит, будем смотреть их там. Если останутся в ЛЧ - тогда в ЛЧ, но для этого УЕФА надо прекратить строить из себя плохого копа и договариваться с беглецами. Денежные вопросы, в отличие от идеологических, всегда можно решить переговорами.

Что-то подсказывает, что именно так и будет в нашем случае. Война на уничтожение не выгодна никому, и вне сомнений, торги за кулисами уже начались.