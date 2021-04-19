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Суперлига пока не турнир, а только шантаж УЕФА. К нему клубы подтолкнула пандемия

Лига Чемпионов
(20 голосов)

Гранды в тяжелом финансовом положении

Суперлига пока не турнир, а только шантаж УЕФА. К нему клубы подтолкнула пандемия

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Давайте начнем с самого важного: Суперлига - пока еще не турнир.

Чтобы стать турниром, ей необходимы утвержденный регламент, точный календарь, договора со спонсорами и ТВ-трансляторами, а также полный список участников. Ничего этого пока нет.

Последние заявления боссов "Порту" и дортмундской "Боруссии", а также опровержение от DAZN насчет покупки ТВ-прав, наталкивают на мысль, что все не так просто, как пытаются изобразить Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Несмотря на очевидную коммерческую выгоду от проекта, его потенциальные участники еще колеблются.

Суперлиге же, чтобы оправдать свое название, нужны немецкие клубы с их историей и неповторимой культурой боления, а также деньги и суперзвезды "ПСЖ". Без этих составляющих приставку "супер" можно смело убирать.

В общем, процесс далек от завершения и не факт, что его доведут до конца. Тем более, что это не самоцель клубов-отступников. Все, что их интересует - это деньги, а где их зарабатывать - вопрос второстепенный.

***

Гранды неспроста объявили о своей инициативе прямо посреди сезона. Именно сегодня УЕФА объявил о "реформе" Лиги чемпионов, вокруг которой шли ожесточенные дебаты.

Большие клубы требовали от регулятора увеличить их долю в пироге и уменьшить количество проходных матчей. УЕФА проигнорировал требования, и наоборот увеличил число участников ЛЧ с 32 до 36. Поняв, что теперь ему предстоит еще больше выездов в Киев, Белград и Прагу, а резкого роста доходов не будет, Перес пошел в наступление.

Конечно, процесс ускорила пандемия. При пустых трибунах большие клубы за год погрязли в таких долгах, из которых будет сложно выпутаться.

"Барселона" должна кредиторам более миллиарда евро. "Реал" запланировал 70 млн убытков по итогам сезона; долг "МЮ" за прошлый сезон вырос на 133% и уже достиг 500 млн фунтов; "Ювентус" только за первую половину текущего финансового года потерял 113 млн. Не лучше дела и у остальных.

Большие клубы ждали, что УЕФА поможет им справиться с нагрузкой, но тот отморозился и не предложил ничего внятного. Это и есть главная причина возникновения Суперлиги.

Боссы топов понимают: если вакцинация затянется (что уже происходит), а их доход останется на прежнем уровне, им конец. Клубы поменьше уже начали задыхаться под долговой нагрузкой. Например, Жерар Лопес был вынужден отдать "Лилль" инвестиционному фонду, у которого занимал деньги. По той же схеме банки вскоре отожмут "Барселону" с "Атлетико", если их дела не пойдут вверх.

***

В общем, вся эта идея с Суперлигой - это не о роскоши, а о желании выжить в условиях, весьма враждебных к индустрии развлечений, завязанной на продаже билетов.

Да, это ударит по маленьким клубам, для которых раньше в ЛЧ генерировали доход именно гранды. Но какое дело Пересу и Лапорте до загребского "Динамо"? У них своих проблем по горло: у одного подвисла реконструкция "Бернабеу" на 800 млн, а другой по всему миру ищет деньги на приличного центрфорварда.

Чеферин предлагает 100-130 млн за сезон ЛЧ, тогда как JP Morgan сулит 350 млн за один розыгрыш Суперлиги. В кризисное время такие предложения не отвергают, какими бы не были риски.

Впрочем, их размер еще предстоит выяснить. УЕФА грозится убрать клубы-отступники из национальных чемпионатов, а их игрокам не позволить выступать за сборные. Если честно, это смахивает на блеф.

Ну кому нужны сборные без звезд? В мартовском матче Англии против Польши в основе "Трех Львов" лишь трое футболистов представляли не учредителей Суперлиги - Ник Поуп, Деклан Райс и Калвин Филипс. Та же ситуация у испанцев, французов, итальянцев. Запретив игрокам из Суперлиги выступать за сборные, УЕФА просто прикончит их как институт. Увидев, что настоящих звезд нет, рынок покинут спонсоры, ТВ-трансляторы, и через 2-3 года матч Германия - Испания можно будет посмотреть бесплатно в YouTube.

Второй скользкий момент - запрет на участие в национальных лигах. Опять же - кому нужна Примера без "Реала" и "Барсы"? Разве что гикам да локальным фанатам из испанской глубинки. Весь остальной мир покупать такой чемпионат не будет.

Да и сможет ли УЕФА не пустить "Реал" и "Барсу" в Примеру? Королевская испанская федерация футбола (RFEF) входит в УЕФА, но Примеру и Сегунду организует не она, а Ла Лига. Послушает ли она УЕФА, если это будет означать многократное падение ее собственного дохода? Очень сомнительно.

***

Так что УЕФА делает грозную мину при плохой игре. Демарш грандов вскрыл простую истину: регулятор - ничто без клубов, генерирующих для него доход.

Никто не смотрит ЛЧ ради пафосного сына партийного адвоката Чеферина и бывшего повелителя шариков Инфантино, но они годами берут процент от денег, заработанных Месси, Роналду, Азаром, Гвардиолой, Моуриньо и прочими гениями.

Неплохо устроились, да? Еще и вредить умудряются. Странные турниры, вроде Лиги Наций и клубного чемпионата мира, загрузили календарь настолько, что лазареты всех грандов без исключения завалены травмированными. Да и постоянные коррупционные скандалы в Ньоне тоже не идут футболу на пользу.

По факту, ФИФА и УЕФА давно выродились в лишнее, даже вредоносное звено в пищевой цепочке. Отцепив его, никто ничего не потеряет.

***

В УЕФА все понимают, поэтому и не спешат с санкциями, а только пугают на словах. Даже про равенство в кои-то веки вспомнили. Смешно слушать.

УЕФА сам помогал создавать пропасть между бедными и богатыми - не замечал скупку грандами всех стоящих талантов из периферии в 18-20 лет; разрешал трансферы по 100-200 млн евро; одобрительно кивал, когда шейхи тратили миллиарды, создавая гранды на пустом месте. Но стоило клубам замахнуться на долю УЕФА в пироге, как лицемер Чеферин прозрел.

Любой футбольный болельщик подтвердит, что Суперлига существует уже лет 10-15. Начиная с 2004 года, "Реал" и "Барса" выиграли все чемпионства в Испании, кроме одного. "Бавария" выиграла все Серебряные Салатницы с 2013-го; "ПСЖ" победил в 8 из 9 последних розыгрышей Лиги 1; "Ювентус" тоже забрал все титулы в 2012-20 годах; АПЛ всего раз с 1995-го выиграл не представитель Big-6. В Лиге чемпионов сенсаций не видно с далекого 2004-го.

Никаким равенством в футболе не пахнет, и при этих обстоятельствах появление закрытого клуба богатых было делом времени. Пандемия и финансовый кризис лишь катализировали процесс, запущенный давным-давно.

***

Хорошо ли это? Плохо ли? Нет, это просто жизнь. Куда шли, туда и пришли - вот и все резюме.

Самое смешное, что даже миллиарды JP Morgan не спасут "Барсу" или "Милан" на дистанции, если у них не вырастет качество менеджмента. Когда тратишь 400 млн на Коутиньо и Дембеле, тогда тебе любых средств по итогу будет мало. Но это уже тема для другого разговора.

Что же касается Суперлиги, то, умоляю, не рассказывайте, что вы не будете ее смотреть. Еще как будете. Эль Класико соберут огромную аудиторию даже под эгидой федерации футбола Крыжопольского района. Мы их смотрим не ради эгиды, а ради Месси, Модрича, Бускетса, Марсело, Рамоса, Пике.

Если они будут играть в Суперлиге - значит, будем смотреть их там. Если останутся в ЛЧ - тогда в ЛЧ, но для этого УЕФА надо прекратить строить из себя плохого копа и договариваться с беглецами. Денежные вопросы, в отличие от идеологических, всегда можно решить переговорами.

Что-то подсказывает, что именно так и будет в нашем случае. Война на уничтожение не выгодна никому, и вне сомнений, торги за кулисами уже начались.

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В статье: УЕФА Флорентино Перес Жоан Лапорта Андреа Аньелли Суперлига Александер Чеферин
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Комментарии (22)
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Барселиниус (настоящий)
20.04.2021 в 21:11
Ну вот.. Ну вот могут же! Роман Синчук, жму вашу руку. Кстати, Вы под каким ником тут?
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0
-1
Joyce (Donetsk)
20.04.2021 в 20:24
Да зажрались они, будь это суперклубы или УЕФА. Всему рано или поздно приходит конец. За алчность и тщеславие надо расплачиваться. Захотят выжить, найдут решение :)
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0
0
Лекарь (село Дарница)
20.04.2021 в 20:03
Грандам стоит научиться жить по средствам. Как живет 99,9% населения планеты. Если гранд обанкротился, его стоит или продать, или ликвидировать. Так, как это делается в случаях с обычными предприятиями.
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+1
0
elektrovenik (Херсон)
20.04.2021 в 19:31
Усі клуби і "великі" і "малі" в однакових умовах. Але чомусь претензії лише від "грошових мішків". Звикли існувати як мажори? Нехай, наприклад, оптимізовують бюджети зарплат футболістам. А то роздули контракти усяким "Мессі", а претензії до УЄФА? Повторюю, що абсолютно усі клуби у період пандемії у однакових умовах: і умовний Колос, і умовна Барселона.
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0
0
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wrc_stile (Киев)
20.04.2021 в 16:54
Уефа должна была дать возможность зарабатывать клубам, страховать от внезапных банкротств и больших долгов. Да и умерить свои аппетиты как организатор всего этого корупционного беспредела в футболе. Но первоначальная задача -это поддерживать баланс в системе качество-зрелище-доход. Множество абсурдных, бестолковых, ненужных матчей, когда топ-клуб едет в далёкие дали играть против низкоуровневого соперника. Играть между собой должны равные по силе. Нынешний принцип "сеянных" устарел, большинство это не видят.
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0
Vantala (Kharkiv)
20.04.2021 в 16:38
такая тупая статья, все факты перекручены и перевраны, я сначала подумал было что ее семен писал. ан нет. в штате уафутбола не один такой гений. оказывается.
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+2
-1
Justise (Львів)
20.04.2021 в 16:06
Ви всі такі розумні...тоді скажіть чому так всирається УЄФА...які проблеми відпустити ці клуби в суперлігу...та тому що тоді прибутки від єврокубків дуже сильно впадуть і стануть не так цікавими(багато з вас дивиться умовний Порту-Лілль?)Як створювати непотрібні турніри типу Ліги націй чи КЧС, меншою мірою ліга конференцій то все норм....бо баблішко в їхніх руках..І не смішіть що ніхто не буде дивитись суперлігу... ага будуть дивитись бате-рен
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0
-2
Justise (Львів)
20.04.2021 в 16:22
Плюс розширили Євро...через лігу Націй всілякі Македонії потрапляють....купа прохідних матчів....хіба цікаво таке дивитись....це ж не благодійність якась...як що так тоді хай кваліфікації перейменують у Євро і все діло зроблено...
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0
-1
balamyt (Boston)
20.04.2021 в 12:05
Я бы не стал ругать Топ клубы которые хотят решить сыои фин. проблемы за счет Суперлиги это не совсем утопия..Все знают о космических зарплатах фут. Звезд (Месси ,Мбаппе и многих других ..Даже наш Ярмоленко получает до 7.5 млн фунт в год и меньше ..как в ДинамоК получать НЕ ЗАХОЧИТ .УЕФА и ФИФА ничего существенного этит клубам предложить не может и не хочит...Поэтоми нужно идти на компромисы ..ТОП клубам чтобы выжить приходится что-то придумывать типа СУПЕР ЛИГ..и я уверен что компромис будит найден . В США всегда умели зарабатывать и распоряжатся. большими деньгами ( NHL , MLS , баскет Лига ,Супербол и Бейсбол всегда были элитными и зараб. большие деньги .По мне .ЛЧ ,ЛЕ и еще новый турнир УЕФА должны остатся. в своем виде ,но Суперлига должна иметь право на существование как клубный ЧМ ..Раньше в США для развития своего футбола..приглашали для поединков ведущие клубы Мира на показательные игры..Так в США тоже могли видел Милан ,Интер ,Ювертус,Реал ,Барселону ,МЮ ,Ливерпуль , Арсенал ,МС ,Челси ,Баварию ,Айяка , и др. ничего спортивного тут не было только деньи т.к. собирали полные стадионы по 60-70 тыс. ,но если устраивать клубный ЧМ ...это уже др.история со многоми неизвестными..,но это не должна быть Суперлига а именно спорт. соревнования между обладателями кубков ЛЧ ,ЛЕ и кубка Либертадорес под эгидой ФИФА...раз в 2 -3 года ..Туда могут попасть только обладатели и финалисты Кубка Кубков , ЛЧ и ЛЕ и др. престижных кубков последних 10-15 лет. Таких наберется клубов 25-30 не больше ..Вот это может вызвать огромный интерес у Всех кто стремиться завоевать кубки...И проводить этот клубный ЧМ именно в США...а деньги уже распределяли как МЛС ,УЕФА и ФИФА...Тогда бы в нем могли участвовать как ДинамоК ,Шахтер как обладатали Кубка УЕФА (или возрожденный Днепр ...как Финалист ЛЕ ) Простым запретом и шантажем УЕФА и ФИФА ничего не добьется...Нужен компромисс.
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-1
i67 (Kyiv)
20.04.2021 в 10:36
На вкус и цвет товарищей нет. Я точно смотреть не буду. Мне и сейчас не нравится излишняя комерциализация футбола. Раньше каждый клуб и сборная имели свое лицо и играли в футбол. Сейчас ради результата слишком много симуляций, что не красит игру. Я уже молчу о сплошных натурализациях в сборных ради результатов. Мне противно смотреть на черную сборную Франции, хотя ничего не имею против черной сб. Камеруна.
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+2
0
yury2202 (Київ)
20.04.2021 в 11:45
Что за бред про Францию? Там в сборной нет НИ ОДНОГО натурализованного игрока, и за пределами Франции родился только Манданда, который переехал во Францию еще ребенком с родителями, не будучи футболистом и получил гражданство Франции в детстве. Пару человек родились в заморских владениях - Гваделупе и Гвиане, но это граждане Франции с рождения. Так что пример не подходит.
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+1
0
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Antolog (Одесса)
20.04.2021 в 15:19
Увы, это профессиональный спорт, он таков, здесь слишком большие ставки... Поэтому переключайтесь на любительский...
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0
-2
Evhen777 (Luhansk)
20.04.2021 в 09:02
факт в том, что с этой суперлигой игроки вроде Холланда или Мбапе будут стоить миллиард зелёных...
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0
vlapa (Киев)
20.04.2021 в 00:03
Дійсно шантаж. Ці клуби хочуть збільшення ігор при зменшенні кількості команд основного турніру ліги чемпіонів за рахунок команд що туди попадають через сито кваліфікацій. (Я не стверджую, просто як приклад, від Топів 12 вже є, 5-6 рейтингу ще 4, 7-8 рейтингу ще 2, переможці ЛЧ ЛЄ -2, всього 20, ну і 4 через відбори). І це дійсно буде суперліга, і в неї буде дуже важко попасти не тільки Шахтарю і ДК, а й тим Челсі з Ліверпулем та Інтеру з Міланом (там сильні чемпіонати). Тільки Барселона з Реалом можуть себе спокійно почувать, як і Баварія. Позиція УЄФА інша, і другого не може бути. Тільки спортивний принцип а не постійні сертифікати.
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+1
0
Justise (Львів)
20.04.2021 в 16:12
УЄФА і спортивний принцип??? Навіть не смішно.....Чому тоді ми а не швейцарці отримали тех.поразку?????
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yury2202 (Київ)
19.04.2021 в 21:42
Автор перекрутив і підтасував все що можна, аби тільки виставити УЄФА винними, але є ряд питань:1. Це менеджери УЄФА накопичили мільярд боргів Барсі?2. Наскільки мені відомо, умови розподілу доходів від ЛЧ заздалегідь відомі, і УЄФА практично дотримався їх і в цей пандемічний сезон (зникли лише доходи за квитки, що значно менші за телеправа). Що ще має зробити ця організація для великих клубів, і чому саме для великих, а не для середніх та малих?3. Інтерес до гри збірних мало залежить від того, що якісь зірки не братимуть в них участь, це проблема для них самих та їх країн, турніри збірних може й впадуть рівнем, але стануть непередбачуваними, і правильний маркетинг лише підніме до них цікавість.4. Не виправдовую УЄФА, що запізнився з реформами, але такий демарш за півдоби до проголошення нового формату ЛЧ - це просто ультиматум від тих, хто й так отримував левову частку доходів, але так і не навчився (за винятком німців) ефективно витрачати кошти.5. Єдиний правдивий тезис - УЄФА саме створило передумови для збагачення суперклубів, але ті трошки підзабули, що саме на статусі УЄФА тримається вся система відносин у футболі, і варто УЄФА сказати, що тепер ці клуби не є під її егідою, то система трансферів розпадеться, гравці будуть під захистом звичайного трудового законодавства, і зможуть покидати клуби без компенсацій.
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+6
-2
vlapa (Киев)
19.04.2021 в 23:12
Да 5 пункт цікавий. А про збірні все вірно.
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+2
0
Леонід Скачков (Рівне)
19.04.2021 в 21:03
Автор,ну ти і тупорилий! Якщо всіх цих грандів змиє хвилею банкрутств,то футбол лише від цього виграє,тому-що мячика по полю катають не Переси і їх грошові мішки,а звичайні люди-футболісти,які без проблем знайдуть собі інші клуби,з менш зажерливими власниками.
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+9
-4
Назар Кусий (Львів)
19.04.2021 в 21:02
Навпаки - швейцарська система така, що з 10 матчів 7-8 будуть грати із собі рівними.
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+3
-1
dima1703 (Харьков-Николаев)
19.04.2021 в 20:40
Бред, а не статья. А теперь по пунктам: 1. Все футбольное финансирование это мыльный пузырь. 2. От ковида пострадали все. И если обанкротится Ман Ю или Барса с Реалом, то футбол только выиграет и станет чище. 3. Звезды сборных, завтра перестанут быть звездами. Посмотритте на того же Погба с его раздутой ЗП в 15 лямов. У топ сборных вторые составы Моментально займут их место. Посмотри на испанцев, немцев, или итальянцев (из топов только кьеза и бернардески). И если кикнут эти мыльные пузири и нац. чемпионатов футбол станет лучше. И в футбол начнут играть школы и философии. А не амбиции чекнутых президентов.
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+13
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 20:37
Пока супердолжники будут разбираться с суперлигой, выиграют опять умные немцы.
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+11
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
20.04.2021 в 00:04
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+1
-1


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