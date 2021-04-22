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УЕФА может исключить Ювентус и Реал из Лиги чемпионов

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УЕФА может исключить Ювентус и Реал из Лиги чемпионов

Новина українською

"Реал" и "Ювентус" могут быть исключены из Лиги чемпионов на следующий сезон из-за участия в проекте Европейской Суперлиги, сообщает AS.

По данным источника, руководство УЕФА недовольно действиями клубов и тем, что они в отличие от других участников несостоявшегося турнира, не отказались от этой идеи.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.

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В статье: Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Суперлига
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