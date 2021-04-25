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Динамо (Киев) одним из первых в Европе гарантировало себе место в группе Лиги чемпионов 2021/22
Мирча Луческу постарался
фото - Олександр Приходько
Киевское "Динамо" сегодня, 25.04.2021, гарантировало себе первый за последние пять лет чемпионский титул в УПЛ. Вместе с тем киевляне гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22.
Примечательно, что "Динамо" стало одним из первых клубов Европы, кто получил пропуск в группу самого престижного турнира УЕФА. Ранее место в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22 себе обеспечили испанские "Реал", "Барселона", "Атлетико", английский "Манчестер Сити" и немецкая "Бавария". Отметим, что при жеребьевке группового этапа "Динамо", скорее всего, будет сеяться из третьей корзины.
Важно добавить, что вице-чемпион Украины, на статус которого реально претендуют "Шахтер" и "Заря", начнет свой путь в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации (путь представителей лиг). Для попадания в групповой этап нужно пройти двух соперников. В случае поражения любому из них, вице-чемпион Украины сыграет в группе Лиги Европы.
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