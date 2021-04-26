Реал - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти клубы - квиз от UA-Футбол

27 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2020/21 годов - мадридский "Реал" дома примет лондонский "Челси". Перед этим матчем мы предлагаем вам вспомнить футболистов, выступавших за эти коллективы. В тесте будет 20 игроков и три минуты. В викторине будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.