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Реал - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти клубы - квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Реал - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти клубы - квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

27 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2020/21 годов - мадридский "Реал" дома примет лондонский "Челси". Перед этим матчем мы предлагаем вам вспомнить футболистов, выступавших за эти коллективы. В тесте будет 20 игроков и три минуты. В викторине будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) квиз от UA-Футбол
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