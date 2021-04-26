Реал с 4 потерями объявил состав на полуфинал ЛЧ с Челси

Мадридский "Реал" назвал свою заявку на первый поединок полуфинала Лиги чемпионов 2020-21 против лондонского "Челси".

В состав не попали из травм капитан и центральный защитник Серхио Рамос, левый латераль Ферлан Мэнди, центрхав Федерико Вальверде и правый вингер Лукас Васкес.

Поединок "Реал" - "Челси" состоится завтра, 27 апреля. Начало в 22:00.