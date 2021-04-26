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Реал с 4 потерями объявил состав на полуфинал ЛЧ с Челси

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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Реал с 4 потерями объявил состав на полуфинал ЛЧ с Челси

Фото: Твіттер Реалу

Новина українською

Мадридский "Реал" назвал свою заявку на первый поединок полуфинала Лиги чемпионов 2020-21 против лондонского "Челси".

В состав не попали из травм капитан и центральный защитник Серхио Рамос, левый латераль Ферлан Мэнди, центрхав Федерико Вальверде и правый вингер Лукас Васкес.

Поединок "Реал" - "Челси" состоится завтра, 27 апреля. Начало в 22:00.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
27.04.2021 в 00:10
Довольно серьёзные потери. Игроки всё-таки приличные. В игре с англоскотами кулаков и локтей Рамоса будет явно не хватать.
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