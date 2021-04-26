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Реал с 4 потерями объявил состав на полуфинал ЛЧ с Челси
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Фото: Твіттер Реалу
Мадридский "Реал" назвал свою заявку на первый поединок полуфинала Лиги чемпионов 2020-21 против лондонского "Челси".
В состав не попали из травм капитан и центральный защитник Серхио Рамос, левый латераль Ферлан Мэнди, центрхав Федерико Вальверде и правый вингер Лукас Васкес.
Поединок "Реал" - "Челси" состоится завтра, 27 апреля. Начало в 22:00.
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????✅ ¡Nuestros convocados para el partido ???? @ChelseaFC_sp!#UCL pic.twitter.com/GxABwlj9me— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2021
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
27.04.2021 в 00:10
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