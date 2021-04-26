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Наставник Челси высказался против нового формата Лиги чемпионов
Больше матчей, но не качественной игры
chelseafc.com
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о новом формате Лиги чемпионов.
Не уверен, что мне это понравится. Вижу, что там еще больше матчей! И учитывая то, какой у нас календарь ...мне трудновато выражать восхищение.
Во всех тренеров и игроков будет одинакова мнение. Лига наций, клубный ЧМ, сборные.
Это не "больше качества", а "больше матчей"! Я недоволен новой Лигой чемпионов, но я не играю в этом случае никакой роли. Мы хотим зависеть от себя и своих сил, - сказал немец Тухель, которого цитирует Marca.
Завтра, 27 апреля, у "Челси" - первый выездной поединок 1/2 ЛЧ сезона 2020-21 с мадридским "Реалом".
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