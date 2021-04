Реал - Челси. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 27.04.2021

Мечты боссов "Реала" и "Челси" о Суперлиге не сбылись, но вряд ли от этого они меньше хотят выиграть старую-добрую Лигу чемпионов.

В этом противостоянии нету фаворита. "Реал" опытнее и у него больше регалий, но состав "Челси" ни в чем не уступает мадридцам, а на некоторых позициях даже его превосходит. Обе команды почти не проигрывают и демонстрируют завидную стойкость в обороне. При этом у лондонцев уже есть положительный опыт выездов в Мадрид в этом сезоне, а "Реал" ранее выбрасывал из ЛЧ английскую команду.

В общем, по всем параметрам это равное противостояние - именно такие и хочется наблюдать на поздних стадиях ЛЧ.

У команды Зинедина Зидана возникли проблемы в Примере на прошлой неделе, когда она свела вничью 2 матча из 3. При этом "Сливочные" как с "Хетафе" (0:0), так и с "Бетисом" (0:0) не угрожали воротам, проигрывали много борьбы и в целом играли безыдейно.

Что стряслось командой Зидана - узнаем завтра. Есть мнение, что возрастные лидеры "Реала" банально устали от игры на два фронта, и у них кончился бензин. С другой стороны, это могла быть экономия сил перед ЛЧ, которая при Зизу всегда в приоритете у Мадрида. "Ливерпуль" соврать не даст: он в четвертьфинале был бит почти без шансов и мог пропускать 4-5 голов еще на "Ди Стефано".

"Челси" обороняется качественнее красных, но и ему легкая прогулка не светит. Беспроигрышная серия "Реала" уже достигла 17 матчей, причем на этом отрезке "Сливочные" ни разу не пропустили больше одного гола за матч. Атакует Мадрид, может, и блекло, но, как известно, атака собирает стадионы, а защита выигрывает трофеи. Так что как бы "Реал" не играл с "Хетафе", пока он не пропускает, списывать его со счетов рано.

Синие на самом деле очень похожи на "Сливочных", только помоложе. Начиная с конца января, у "Челси" только два поражения в 23 матчах во всех турнирах - дома от "Вест Брома" (2:5) и "Порту" (0:1). При этом в 22 из 23 игр на этом отрезке команда Томаса Тухеля не пропускала больше гола за 90 минут.

Касательно атаки, то здесь, как и у "Реала", есть вопросы. У "Челси" 51 гол в 33 турах АПЛ, и это график "Лидса", идущего на 9-й строчке в таблице. Индивидуальные показатели тоже печальны: лучший бомбардир у синих Тэмми Абрахам, забивший в АПЛ 6 мячей. В то же время 50-миллионный Тимо Вернер лишь в прошлом туре прервал серию из 7 подряд матчей без голов. То есть, побеждает "Челси" не голами, а защитой и дисциплиной.

