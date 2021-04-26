Флорентино Перес боится мести Реалу со стороны УЕФА из-за его поступка с Суперлигой

Мадридский "Реал", а именно его руководство во главе с президентом Флорентино Пересом, опасается мести со стороны УЕФА из-за заявления о будущем участии в альтернативном турнире - Европейской Суперлиге.

По информации El Chiringuito, в раздевалке есть беспокойство из-за возможного давления со стороны арбитра голландца Данни Маккели во время полуфинального матча Лиги чемпионов с Челси.

Матч "Реал" - "Челси" состоится завтра, 27 апреля. Начало в 22:00.

Мадридский клуб пока не вышел из Суперлиги в отличие от "Челси" и других английских клубов.