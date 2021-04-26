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Флорентино Перес боится мести Реалу со стороны УЕФА из-за его поступка с Суперлигой

Лига Чемпионов
(1 голосов)

А зачем было идти на такой шаг, чтобы теперь бояться?

Флорентино Перес боится мести Реалу со стороны УЕФА из-за его поступка с Суперлигой

Новина українською

Мадридский "Реал", а именно его руководство во главе с президентом Флорентино Пересом, опасается мести со стороны УЕФА из-за заявления о будущем участии в альтернативном турнире - Европейской Суперлиге.

По информации El Chiringuito, в раздевалке есть беспокойство из-за возможного давления со стороны арбитра голландца Данни Маккели во время полуфинального матча Лиги чемпионов с Челси.

Матч "Реал" - "Челси" состоится завтра, 27 апреля. Начало в 22:00.

Мадридский клуб пока не вышел из Суперлиги в отличие от "Челси" и других английских клубов.

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В статье: УЕФА Флорентино Перес Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Данни Маккели
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Комментарии (2)
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10 (Феодосия)
27.04.2021 в 00:27
Боишься? - иди в отставку.
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kalan-86 (Анкара)
26.04.2021 в 23:39
Смешно. А когда их за уши протягивали к их трём кубкам подряд, ни страшно ни стыдно не было? А когда затеял авантюру свою тоже не боялся последствий? А теперь видите ли боится он.
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