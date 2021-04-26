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Флорентино Перес боится мести Реалу со стороны УЕФА из-за его поступка с Суперлигой
А зачем было идти на такой шаг, чтобы теперь бояться?
Мадридский "Реал", а именно его руководство во главе с президентом Флорентино Пересом, опасается мести со стороны УЕФА из-за заявления о будущем участии в альтернативном турнире - Европейской Суперлиге.
По информации El Chiringuito, в раздевалке есть беспокойство из-за возможного давления со стороны арбитра голландца Данни Маккели во время полуфинального матча Лиги чемпионов с Челси.
Матч "Реал" - "Челси" состоится завтра, 27 апреля. Начало в 22:00.
Мадридский клуб пока не вышел из Суперлиги в отличие от "Челси" и других английских клубов.
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