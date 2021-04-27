Реал - Челси: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Всего лишь неделю назад "Реал" и "Челси" вместе с остальными участниками Суперлиги едва не похоронили Лигу чемпионов, а уже сегодня они сразятся за выход в финал турнира. Судьба не лишена иронии.

Явного фаворита в этом противостоянии нету. "Челси" под руководством Томаса Тухеля набрал потрясающий ход и проиграл лишь два матча во всех турнирах, начиная с конца января. У "Реала" на этом же отрезке и подавно всего одно поражение. Даже стили у соперников схожи: и те, и другие мало забивают, но еще меньше пропускают.

Сдержат ли они напор друг друга в очной встрече - узнаем во вторник , 27 апреля , на Футбол 1 . Начало игры "Реал" - "Челси" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Челси" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Челси" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV .

В других странах матч в прямом эфире покажут: