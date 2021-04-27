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Реал - Челси: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов Реал - Челси, 27 апреля 2021

Реал - Челси: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/ChelseaFC/ автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Всего лишь неделю назад "Реал" и "Челси" вместе с остальными участниками Суперлиги едва не похоронили Лигу чемпионов, а уже сегодня они сразятся за выход в финал турнира. Судьба не лишена иронии.

Явного фаворита в этом противостоянии нету. "Челси" под руководством Томаса Тухеля набрал потрясающий ход и проиграл лишь два матча во всех турнирах, начиная с конца января. У "Реала" на этом же отрезке и подавно всего одно поражение. Даже стили у соперников схожи: и те, и другие мало забивают, но еще меньше пропускают.

Сдержат ли они напор друг друга в очной встрече - узнаем во вторник, 27 апреля, на Футбол 1. Начало игры "Реал" - "Челси" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Челси" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Челси" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV.

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Великобритания – TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, BT Sport App, BT Sport 2
  • Германия – Sky Go, DAZN, Blue Sport, Sky Ticket, Sky Sport 1/HD
  • Испания – Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus
  • Италия – Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport 251, NOW TV
  • Канада – DAZN, CBS Sports Network
  • Польша – Polsat Sport Premium 1, IPLA
  • Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
  • США – TUDN USA, Univision, ZonaFutbol, Univision NOW, Paramount+, CBS Sports Network
  • Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Турция - beIN Sports Haber Turkey, beIN Sports 4 Turkey, Digiturk Play
  • Чехия – O2 TV
  • Словакия - Orange Sport 1
  • Венгрия - M4 Sports, Spíler2
  • Румыния - Look Plus, Digi Sport 1 Romania, Telekom Sport 1 Romani
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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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