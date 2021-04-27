Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Челси: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов Реал - Челси, 27 апреля 2021
Фото: twitter.com/ChelseaFC/ автор неизвестен
Всего лишь неделю назад "Реал" и "Челси" вместе с остальными участниками Суперлиги едва не похоронили Лигу чемпионов, а уже сегодня они сразятся за выход в финал турнира. Судьба не лишена иронии.
Явного фаворита в этом противостоянии нету. "Челси" под руководством Томаса Тухеля набрал потрясающий ход и проиграл лишь два матча во всех турнирах, начиная с конца января. У "Реала" на этом же отрезке и подавно всего одно поражение. Даже стили у соперников схожи: и те, и другие мало забивают, но еще меньше пропускают.
Сдержат ли они напор друг друга в очной встрече - узнаем во вторник, 27 апреля, на Футбол 1. Начало игры "Реал" - "Челси" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Челси" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Челси" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV.
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Великобритания – TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, BT Sport App, BT Sport 2
- Германия – Sky Go, DAZN, Blue Sport, Sky Ticket, Sky Sport 1/HD
- Испания – Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus
- Италия – Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport 251, NOW TV
- Канада – DAZN, CBS Sports Network
- Польша – Polsat Sport Premium 1, IPLA
- Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
- США – TUDN USA, Univision, ZonaFutbol, Univision NOW, Paramount+, CBS Sports Network
- Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Турция - beIN Sports Haber Turkey, beIN Sports 4 Turkey, Digiturk Play
- Чехия – O2 TV
- Словакия - Orange Sport 1
- Венгрия - M4 Sports, Spíler2
- Румыния - Look Plus, Digi Sport 1 Romania, Telekom Sport 1 Romani
Популярное сейчас
- Луческу: Буду счастлив, если Де Дзерби придет в Шахтер
- Маркевич: Не знаю, кто такой Де Дзерби. Да, возглавляет Сассуоло, на этом – все
- Александр Заваров: О соперничестве с Марадоной, 10-дневной гауптвахте и отказе Бескову
- Реал с 4 потерями объявил состав на полуфинал ЛЧ с Челси
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО