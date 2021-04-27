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Пари Сен-Жермен – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция первого матча ½ финала Лиги чемпионов
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Sky Sports
Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок полуфинала главного клубного европейского турнира между "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".
Нас ждет яркое противостояние между лучшими коллективами Франции и Англии. "Горожане" подходят ко встрече без травмированных футболистов, в то время как Почеттино может не досчитаться нескольких исполнителей. Сможет ли Пеп Гвардиола окончательно забыть о своем синдроме последних стадий в ЛЧ? Не забыл ли Маурисио, как обыгрывать испанца? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 28 апреля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Влад Петрушевский
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