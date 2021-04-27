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ПСЖ – Манчестер Сити: где и когда смотреть полуфинал Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где в прямом эфире покажут матч Лиги Чемпионов ПСЖ – Манчестер Сити, 28 апреля 2021

ПСЖ – Манчестер Сити: где и когда смотреть полуфинал Лиги Чемпионов

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити" уже десятилетие числятся в элите европейского футбола, но для того, чтобы считаться своими на этом уровне, им явно не хватает успехов в Лиге Чемпионов.

Париж в прошлом году впервые дошёл до финала, в то время как Хосеп Гвардиола в первый раз пробился с "горожанами" до 1/2 в этом сезоне, несмотря на многолетнюю доминацию внутри Англии. Для обеих клубов потенциальная победа в ЛЧ может послужить возможностью вписать своё имя в историю, избавившись от статуса "денежного мешка", не имеющего ни одного "ушастого" за спиной.

Битва суперзвёзд Парижа против монолитного механизма Пепа Гвардиолы пройдёт в среду, 28 апреля. Матч ПСЖ – "Манчестер Сити" начнётся в 22:00, покажут его на Футбол 1.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Онлайн трансляция матча "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV.

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