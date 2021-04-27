Гвардиола упрекнул Неймара переходом из Барселоны в ПСЖ

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, ранее работавший в испанской "Барселоне", выразил свое восхищение игрой нападающего французского "Пари Сен-Жермен" бразильца Неймара.

Помню матч против "Сантоса" [финал клубного чемпионата мира в 2011 году, Барса Гвардиолы победила 4:0], все футболисты тогда играли с открытым ртом! Следить за Неймаром как зритель - это радость.

него «на плечах» вся Бразилия, и носить футболку с 10-м номером нелегко.

Я вполне уверен, что Неймар и "Барселона" выиграли бы Лигу чемпионов еще 2-3 раза, если бы он остался в клубе, - цитирует Tribal Football.