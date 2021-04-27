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Гвардиола упрекнул Неймара переходом из Барселоны в ПСЖ

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Гвардиола упрекнул Неймара переходом из Барселоны в ПСЖ

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Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, ранее работавший в испанской "Барселоне", выразил свое восхищение игрой нападающего французского "Пари Сен-Жермен" бразильца Неймара.

Помню матч против "Сантоса" [финал клубного чемпионата мира в 2011 году, Барса Гвардиолы победила 4:0], все футболисты тогда играли с открытым ртом! Следить за Неймаром как зритель - это радость.

него «на плечах» вся Бразилия, и носить футболку с 10-м номером нелегко.

Я вполне уверен, что Неймар и "Барселона" выиграли бы Лигу чемпионов еще 2-3 раза, если бы он остался в клубе, - цитирует Tribal Football.

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Бразильский нападающий играл в "Сантосе" в 2009-2013 годах, в "Барселоне" - в 2013-2017 гг. А в "Пари Сен-Жермен" он перешел в 2017 году за 222 млн евро, став самым дорогим игроком в истории футбола.

В среду, 28 апреля, "Манчестер Сити" Гвардиолы встретится с французской командой Неймара в первом матче полуфинального этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00.

Весь матч финала клубного чемпионата мира 2011 года "Барселона" (Испания) - "Сантос" (Бразилия) 4:0

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В статье: Неймар Лига чемпионов Барселона Манчестер Сити Пеп Гвардиола Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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