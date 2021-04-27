Тухель на Реал придержит Оливье Жиру и Кая Хаверца - известный состав лондонцев

Коуч "Челси" Томас Тухель объявил стартовый состав из 11 игроков, которые выйдут на первый поединок 1/2 Лиги чемпионов на выезде с мадридским "Реалом".

Поединок состоится в столице Испании на стадионе "Альфредо ди Стефано". Начало - в 22:00.

С 4 легионеров испанцев на матч против соотечественников в основе выйдет лишь капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта. На замене остался нападающий француз Оливье Жиру, полузащитник немец Кай Хаверц, англичанин-латеральной Рис Джеймс.