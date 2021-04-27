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Тухель на Реал придержит Оливье Жиру и Кая Хаверца - известный состав лондонцев
Двое англичан в основе
Фото: Chelsea
Коуч "Челси" Томас Тухель объявил стартовый состав из 11 игроков, которые выйдут на первый поединок 1/2 Лиги чемпионов на выезде с мадридским "Реалом".
Поединок состоится в столице Испании на стадионе "Альфредо ди Стефано". Начало - в 22:00.
С 4 легионеров испанцев на матч против соотечественников в основе выйдет лишь капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта. На замене остался нападающий француз Оливье Жиру, полузащитник немец Кай Хаверц, англичанин-латеральной Рис Джеймс.
Team news is in, Chelsea fans! ????#RMACHE pic.twitter.com/4PTeenQOeP— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 27, 2021
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