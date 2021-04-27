Лига Чемпионов
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Бензема расстрелял голкипера Челси - Реал отыгрывается в полуфинале ЛЧ
Реал - 1, Челси - 1
Фото: Real Madrid
Французский нападающий Карим Бензема забил гол в первом поединке 1/2 Лиги чемпионов "Реал" (Испания) - "Челси" (Англия).
На 29 минуте игры фланговый игрок мадридцев Марсело выполнил навес на левый фланг штрафной "Челси". Там Каземиро и Винисиус по разу головой сбросили мяч под удар, а Бензема в конце нанес его с нескольких метров.
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