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Лига чемпионов. Реал - Челси 1:1. Счет равный, но лондонцы острее

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(1 голосов)

Бензема спас Мадрид от больших проблем

Лига чемпионов. Реал - Челси 1:1. Счет равный, но лондонцы острее

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Главное впечатление от поединка: "Челси" - это вам не "Ливерпуль". Если с красными "Реал" разобрался на классе, то с синими был близок к поражению.

Под привычным для себя проливным дождем англичане шикарно начали, уничтожили оппонентов в центре поля и раз за разом убегали в контратаки, оказываясь в ситуациях 3 в 3 или даже 3 в 2. По такой игре один забитый мяч - аномалия, "Челси" наиграл на большее, но его хавбеки постоянно принимали неправильные решения, а Тимо Вернер не забил, даже оказавшись в двух метрах от ворот.

Хорошо еще, что Пулишич свой шанс использовал, хладнокровно обыграв Куртуа, иначе стартовая активность "Челси" вообще могла закончиться ничем.

У "Реала" же в первом тайме играл только Карим Бензема, но француз сейчас настолько хорош, что в одиночку спас ситуацию. Сперва он дальним ударом с левой потряс штангу, а уже со второй попытки не ошибся - его удар с лету после скидки Эдера был и точен, и красив.

После такого первого тайма хотелось продолжения банкета и во втором, однако его не случилось. Тухель явно дал установку своим засушить матч и не выбрасываться слишком активно вперед. "Челси" все еще контратаковал, но уже не такими большими силами, да и блок прессинга опустил значительно ниже. "Реал", кажется, был рад такому повороту. Его полузащитники провалились - Модрич закончил матч без ударов, пасов под удар, отборов, перехватов и выносов, зато с тремя потерями. Нголо Канте съел и его, и вообще всех.

Таким образом, второй тайм закончился почти без моментов, а значит, судьба противостояния решится в Лондоне. Судя по увиденному сегодня, фаворитом выглядит "Челси", который и свежее, и быстрее, и просто интереснее. "Реалу" надо ускоряться, но есть ли на это силы у немолодой команды Зидана?..

1/2 ЛЧ. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Челси" - 1:1

Голы: Бензема, 29 - Пулишич, 14

"Реал": Куртуа - Эдер Милитао, Варан, Начо - Карвахаль (Одриосола, 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио, 77) - Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 90+2)

"Челси": Менди - Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер - Аспиликуэта (Джеймс, 67), Канте, Жоржиньо, Маунт, Чилвелл - Пулишич (Зийех, 66), Вернер (Хаверц, 66)

Предупреждения: Винисиус, 27, Кроос, 60, Варан, 78, Одриосола, 89 - Пулишич, 38

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Комментарии (24)
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balamyt (Boston)
28.04.2021 в 00:33
Шансы остаются 50 на 50..и в этом вся интрига., .но именно в этой игре Челси выглядил мобильнее и увереннее.Завтра будим болеть за МС ! В идеале хочу встречи Пепа с ..Зиданом..в Финале
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.04.2021 в 00:22
Скучновата гра вийшла як для пів-фіналу ЛЧ, особливо другий тайм. Як так бездарно марнувати моменти на такій стадії не розумію лондонців. Бензема знову витягує Реал, класний гол, до цього міг і в 9-ку влучити. Хоча погода була англійська, але іспанці змогли засушити гру після провального старту. Шанси рівні!Надіюсь другий пів-фінал завтра буде значно цікавішим!
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VAO (Луганск)
28.04.2021 в 00:15
Реал Зидана конечно восхитиьелем тем что даже в проигрышных матчах команда умудряется достигать результата... Челси по игре был в два раза острее и на играл на победу, но реал из ничего сделал результат.Если кто думает что ничья- провал, на выезде Мадрид 1 забьёт точно, а каждый следующий уже будет против Челси играть.
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hardcorepwnz (Украина)
28.04.2021 в 00:12
Отдельно выделю Милитао, как же он хорош. Каждый мяч подчистил, все выносил, еще и голевую на Карима соорудил. И играет с душой. Перес и Зидан, не будьте идиотами, не продавайте и не запихивайте в глубокий запас, это ваш топ защитник на ближайшие 10 лет. Пусть лучше Рамос с Вараном уходят в свои псж, мю или куда они там еще хотят.
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VAO (Луганск)
28.04.2021 в 00:16
Варан всю игру мимо кассы кстати. Но худший все равно Азар. За 30 минут один раз передачу отдать острую - это конечно топ
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hardcorepwnz (Украина)
28.04.2021 в 00:20
Варан да, без папы Сережи он весьма посредственный защитник. Их двоих сразу нужно покупать желающим. А Азар, ну че с него взять, он уже уверенность утратил окончательно, плюс психология наверняка влияет, когда травма на травме. Это самый провальный трансфер Мадрида на моей памяти. Возможно и в истории футбола.
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metall5291 (Kharkiv)
28.04.2021 в 00:32
100% согласен.
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hardcorepwnz (Украина)
28.04.2021 в 00:09
Ну что ж, на характере отбились и ладно. Тут скорее Челси должен переживать об упущенных возможностях, которые еще аукнутся в Лондоне, когда у Мадрида будет полная обойма, включая Менди и Вальверде. Вот там уже будет решающая битва. И еще я очень надеюсь, что этим летом продадут Марсело, чтобы у Зидана даже мысль не возникала, что у него есть такая опция. Ужасный, бездарный футболист на сегодняшний день. Очень печально, как одна из легенд Мадрида вот так скатился.
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Барселиниус (землянин)
28.04.2021 в 00:42
Но ведь предголевую передачу сделал именно он.
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hardcorepwnz (Украина)
28.04.2021 в 00:45
Ну да, что еще от этого человека-навеса можно было ждать, когда он в составе, за матч сразу 20+ навесов. Ему до сих пор походу боятся сообщить, что Роналду уже 3 года как нет в составе, и можно уже не навешивать.
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Барселиниус (землянин)
28.04.2021 в 00:51
А у меня до сих пор мурашки по коже от его навесов и прострелов. И от его причухана тоже. ))
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hardcorepwnz (Украина)
28.04.2021 в 00:57
Да, когда-то его навесы и прострелы кого-то пугали. Сейчас видишь Марсело с мячом и понимаешь, что скоро будет опасная атака на наши ворота, за которой сам Марсело будет наблюдать с середины поля. Мне кстати понравилось как сразу после гола Пулишича он таки добежал в штрафную и начал руками махать на защитников)) Такой прораб, спал где-то в кустах весь день и пришел разъ*бать работников за то что ничего не сделали
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Барселиниус (землянин)
28.04.2021 в 01:02
Ну Марсело то пахан уже конкретный в Реале, что ты... Столько уже ходок в ЛЧ, орденов, наколок.. С ним по масти и по рангу сравнится только Рамос.
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hardcorepwnz (Украина)
28.04.2021 в 01:08
Так я не говорю, что Марсело не оставил след в истории Мадрида. Это наша легенда, и в символическом зале славы точно должен быть. Но сейчас он просто просиживает штаны на лавке, а появлясь на поле, играет отвратительно. Хочет быть в клубе, пусть на тренерскую работу переходит. Играть он уже не умеет. И самое печальное, что Перес когда-то без зазрения совести выставил из команды Рауля и Касильяса "по игровым причинам", хотя они так не лажали и были капитанами и мадридистами до мозга костей. А Марсело сидит себе, тоже видимо чей-то внебрачный сын.
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Барселиниус (землянин)
28.04.2021 в 00:02
Дождь размазал игру. На сухом поле у англичан шансы будут предпочтительней. Но их тупая игра на завершающей стадии атаки может сыграть с ними плохую шутку.
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oda1979 (Запорожье)
27.04.2021 в 23:58
Если играет РМ, не забудь взять зонтик:)) команда и так на полусогнутых играет, а тут ещё погодные условия... если Челси в ответной включит скорости, то у Реала шансы нулевые.. если на поле будет возилось как во втором тайме, то ставлю на мадридцев.
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metall5291 (Kharkiv)
28.04.2021 в 00:07
Будем болеть за Реал до упора. Надеюсь, что Бензема свой гол в Лондоне забьет. И, не пропустить - это главное.
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Барселиниус (землянин)
28.04.2021 в 00:40
Ваша палочка-выручалочка сегодня снова сработала. Если Бензема в Англии вытянет Реал в финал, то Зидан лично должен сделать Кариму омовение ног, потом растереть их сандаловым маслом, закутать их в вышитые золотом махровые полотенца и положить их на мягкие подушки. После раскурить для доблестного бербера благоухающий персиками кальян, взять опахало и встать у изголовья Карим-паши, время от времени отгоняя им королевских мух в сливочного цвета тюрбанах на головах и маленьких атласных сапожках на лапках.
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hardcorepwnz (Украина)
28.04.2021 в 00:44
Думаю Зидан все это и так делает, это походу вообще его внебрачный сын, учитывая сколько лет Зизу его ставит в старт при всех косяках Карима))
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hardcorepwnz (Украина)
28.04.2021 в 00:50
Бензема - это феномен. Вот так смотришь на него из матча в матч, довольно примитивный футболист, чьей единственной сильной стороной пожалуй является умение опускаться в полузащиту и придерживать мяч. Технику включает раз в год, по воротам промахивается постоянно, бегает медленно. А потом смотришь его статистику в истории ЛЧ и Мадрида, и думаешь та нет, не может быть, это наверное Википедия врет Каким гением был Рауль, и какой топорный на его фоне Карим, а статистика то почти равна. А если вспомнить, что Бензема 9 лет открывал зоны под Роналду, то вообще страшно становится, какой бы могла быть статистика Карима. А может и не была бы, учитывая как тащил нас Роналду в свое время.
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metall5291 (Kharkiv)
27.04.2021 в 23:54
Шанс есть. Но ожидал от Реала большего.
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Барселиниус (землянин)
28.04.2021 в 00:06
Шансы 51/49 в пользу англичан.
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VAO (Луганск)
28.04.2021 в 00:21
Челси сегодня должен был решать все вопросы по этой паре в 1м тайме. Не зря Тухель так психовал. А два раза подряд себя повозить реал только шахтеру разрешает))
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Барселиниус (землянин)
27.04.2021 в 23:53
Счёт равный, но лондонцы тупее.
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