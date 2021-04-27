Лига чемпионов. Реал - Челси 1:1. Счет равный, но лондонцы острее

Главное впечатление от поединка: "Челси" - это вам не "Ливерпуль". Если с красными "Реал" разобрался на классе, то с синими был близок к поражению.

Под привычным для себя проливным дождем англичане шикарно начали, уничтожили оппонентов в центре поля и раз за разом убегали в контратаки, оказываясь в ситуациях 3 в 3 или даже 3 в 2. По такой игре один забитый мяч - аномалия, "Челси" наиграл на большее, но его хавбеки постоянно принимали неправильные решения, а Тимо Вернер не забил, даже оказавшись в двух метрах от ворот.

Хорошо еще, что Пулишич свой шанс использовал, хладнокровно обыграв Куртуа, иначе стартовая активность "Челси" вообще могла закончиться ничем.

1 - Christian Pulisic ???????? is the first American player in history to score against Real Madrid in all competitions and the first to score in a UEFA Champions League semi-final. Star pic.twitter.com/6POgjhbZSs — OptaJose (@OptaJose) April 27, 2021

У "Реала" же в первом тайме играл только Карим Бензема, но француз сейчас настолько хорош, что в одиночку спас ситуацию. Сперва он дальним ударом с левой потряс штангу, а уже со второй попытки не ошибся - его удар с лету после скидки Эдера был и точен, и красив.

После такого первого тайма хотелось продолжения банкета и во втором, однако его не случилось. Тухель явно дал установку своим засушить матч и не выбрасываться слишком активно вперед. "Челси" все еще контратаковал, но уже не такими большими силами, да и блок прессинга опустил значительно ниже. "Реал", кажется, был рад такому повороту. Его полузащитники провалились - Модрич закончил матч без ударов, пасов под удар, отборов, перехватов и выносов, зато с тремя потерями. Нголо Канте съел и его, и вообще всех.

N'Golo Kanté contested more duels (21) and completed more take-ons (6) than any other player on the pitch during Real Madrid 1-1 Chelsea.@cesc4official knows he always turns up. pic.twitter.com/C8LY2CqR1n — Squawka Football (@Squawka) April 27, 2021

Таким образом, второй тайм закончился почти без моментов, а значит, судьба противостояния решится в Лондоне. Судя по увиденному сегодня, фаворитом выглядит "Челси", который и свежее, и быстрее, и просто интереснее. "Реалу" надо ускоряться, но есть ли на это силы у немолодой команды Зидана?..

1/2 ЛЧ. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Челси" - 1:1

Голы: Бензема, 29 - Пулишич, 14

"Реал": Куртуа - Эдер Милитао, Варан, Начо - Карвахаль (Одриосола, 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио, 77) - Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 90+2)

"Челси": Менди - Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер - Аспиликуэта (Джеймс, 67), Канте, Жоржиньо, Маунт, Чилвелл - Пулишич (Зийех, 66), Вернер (Хаверц, 66)

Предупреждения: Винисиус, 27, Кроос, 60, Варан, 78, Одриосола, 89 - Пулишич, 38