Лига чемпионов. Реал - Челси 1:1. Счет равный, но лондонцы острее

Главное впечатление от поединка: "Челси" - это вам не "Ливерпуль". Если с красными "Реал" разобрался на классе, то с синими был близок к поражению.

Под привычным для себя проливным дождем англичане шикарно начали, уничтожили оппонентов в центре поля и раз за разом убегали в контратаки, оказываясь в ситуациях 3 в 3 или даже 3 в 2. По такой игре один забитый мяч - аномалия, "Челси" наиграл на большее, но его хавбеки постоянно принимали неправильные решения, а Тимо Вернер не забил, даже оказавшись в двух метрах от ворот.

Хорошо еще, что Пулишич свой шанс использовал, хладнокровно обыграв Куртуа, иначе стартовая активность "Челси" вообще могла закончиться ничем.

1 - Christian Pulisic ???????? is the first American player in history to score against Real Madrid in all competitions and the first to score in a UEFA Champions League semi-final. Star pic.twitter.com/6POgjhbZSs