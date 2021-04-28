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Наставник Челси разочарован первым таймом с Реалом и видит, когда его игроки смирились
С ничьей
Фото: UEFA/автор невідомий
Наставник "Челси" Томас Тухель подытожил первый поединок 1/2 Лиги чемпионов 2020-21 на выезде с испанским "Реалом" (1:1) в разговоре с BT Sport.
Мы хорошо начали матч, первые 20-25 минут играли просто великолепно, забили мяч, могли забить больше. Соперник отыгрался за счет "стандарта". Знали, что матч будет тяжелым. Это только половина пути. В среду [5 мая - ответный матч] нас ждет еще одна непростая встреча.
Мы могли выиграть первый тайм, если бы немного поджали и сыграли уверенно. Эта победа была бы заслуженной. Но этого не произошло. У нас было много моментов, много полумоментов, не хватило точности последнего паса, который помог бы создать больше возможностей для взятия ворот.
Нужно принять эту ничью и постараться выиграть следующий матч.
К сожалению, они забили со "стандарта". Но больше мы ничего не позволили создать сопернику. Результат первого тайма разочаровывал. Поэтому важно, что мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию. К концу матча скорости упали, мы потеряли в агрессии, вы могли видеть, что мы устали и смирились с ничьей.
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