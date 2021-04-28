Наставник Челси разочарован первым таймом с Реалом и видит, когда его игроки смирились

Наставник "Челси" Томас Тухель подытожил первый поединок 1/2 Лиги чемпионов 2020-21 на выезде с испанским "Реалом" (1:1) в разговоре с BT Sport.

Мы хорошо начали матч, первые 20-25 минут играли просто великолепно, забили мяч, могли забить больше. Соперник отыгрался за счет "стандарта". Знали, что матч будет тяжелым. Это только половина пути. В среду [5 мая - ответный матч] нас ждет еще одна непростая встреча.

Мы могли выиграть первый тайм, если бы немного поджали и сыграли уверенно. Эта победа была бы заслуженной. Но этого не произошло. У нас было много моментов, много полумоментов, не хватило точности последнего паса, который помог бы создать больше возможностей для взятия ворот.